Celulares de González Daher: fiscalía insiste en pericia para buscar “apriete” a víctimas

La autorización judicial para extracción de datos de los 10 aparatos celulares y otros dispositivos incautados a Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, en la requisa realizada el 27 de enero de 2025 en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, fue solicitada por la fiscal Noelia Montanía de Narvaja al juez de Garantías Carlos Zelaya.

La autorización solicitada por la agente fiscal encargada de la Unidad Penal N° 2 de Coronel Oviedo fue presentada este viernes 11 de setiembre, a casi un año que el juez de Garantías del Cuarto Turno de Coronel Oviedo, Rodney Gustavo Ovelar Benítez, por Auto Interlocutorio N° 678 de fecha 30 de octubre de 2025 resolviera no hacer lugar a la autorización para la pericia.

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Montanía argumenta su pedido de extracción de datos en la denuncia presentada por Juan Eugenio Planas Gómez, una de las víctimas del esquema de usura grave, en contra de Ramón González Daher y Fernando González Karjallo sobre un supuesto hecho de extorsión. Dicha denuncia quedó vinculada a la causa 1140/26, en la cual fueron incorporados varias declaraciones testificales, como las del Arq. Julio Mendoza Yampey y el Abg. Federico Campos López Moreira.

En su escrito, la fiscala de Coronel Oviedo resalta que los celulares y otros dispositivos “podrían contener en su interior datos importantes para esta investigación (mensajes de texto, mensajes de voz, agenda telefónica, imágenes)”, en alusión a los posibles pruebas del “apriete” de los condenados a Planás Gómez y otras víctimas de usura.

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¿Apriete del clan González Daher siguió desde la cárcel?

En el marco de la presente causa, que inició luego de la incautación de 10 celulares en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo (5 en la celda de Ramón González Daher y 5 en la celda de Fernando González Karjallo), las víctimas de usura Julio Mendoza Yampey, Armindo Vera Ferrer y Federico Campos López Moreira declararon en fiscalía.

Todos coincidieron en que el clan González Daher siguió con los aprietes a las víctimas de usura desde la prisión y que, incluso, habría recurrido al acusado de narcotráfico Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del difunto Eulalio “Lalo” Gomes, para cobrar a sus “deudores”.

Vera Ferrer declaró ante la fiscal Noelia Montanía que él es una de las víctimas de extorsión, usura y asociación criminal de parte del clan González Daher, y que siempre colaboró aportando suficientes pruebas del nivel de “extorsión telefónica” del que fue objeto, incluso cuando RGD ya estaba recluido en la Agrupación Especializada de la Policía.

Por su parte, el Arq. Julio Mendoza Yampey expresó preocupación a la agente del Ministerio Público por las numerosas publicaciones que señalan los supuestos nexos de Ramón González Daher y su hijo con el narcotráfico y el crimen organizado.

Pidió inmediata imputación de RGD y su hijo

Por su parte, el abogado Federico Campos López Moreira solicitó a la fiscala Noelia Montanía que impulse la extracción de los datos de los 10 celulares incautados en poder de los encausados, en atención a los hechos probados en el juicio oral que finalizó con la condena de RGD a 15 años de prisión y su hijo Fernando González Karjallo a 5 años de cárcel.

Además, la víctima de usura exigió la inmediata imputación de padre e hijo, manifestando que es inexplicable cómo no han sido procesados en el presente caso, con las pruebas flagrantes encontradas y requisadas de los mismos en la Penitenciaría de Coronel Oviedo.

Al respecto, Campos López Moreira expresó a la agente del Ministerio Público que el acto de no hacer se llama omisión o también podría presumirse que de no imputarse en la brevedad, configuraría un hecho de obstrucción y frustración de la investigación penal.

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Finalmente, el declarante solicitó a la fiscal Montanía que en forma urgente requiera la pericia de los celulares incautados a RGD y su hijo; y que si corresponde, proceda a recusar al juez de Garantías de Coronel Oviedo, Rodney Gustavo Ovelar Benítez, ya que en enero de este año el magistrado resolvió no hacer lugar a la pericia de los aparatos telefónicos.

Privilegios de RGD y su hijo en la cárcel

El 2 de julio pasado el Ministerio de Justicia trasladó a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, tras investigaciones que detectaron presuntos privilegios y el acceso a objetos prohibidos (teléfonos celulares) dentro de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde estaban recluidos.

Dicho traslado de Ramón González Daher y su hijo, desde la Unidad Penitenciaría Industrial Esperanza a la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada, se produjo luego de reiterados hallazgos de teléfonos celulares en poder de los condenados.

A consecuencia de la reincidencia, padre e hijo estuvieron en el módulo de máxima seguridad de la cárcel de Emboscada hasta este jueves 10 de setiembre de 2026, cuando la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos Sandra Kirchhofer hizo lugar a los incidentes de tutela jurisdiccional, planteados por la Abg. Raquel Talavera, a favor de los condenados.

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El pasado 7 de setiembre se cumplieron cuatro años de la histórica condena que cumplen Ramón González Daher, a 15 años de cárcel, por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y su hijo Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión, por lavado de activos provenientes de la usura.