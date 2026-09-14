“¿Cuál sería el motivo?“: Titular del MEC cuestiona el paro docente

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), explicó que los compromisos vigentes con los docentes contemplan un ajuste por inflación que se está abonando al 100%. Sin embargo, ante el reclamo gremial de que dicho porcentaje quedó desfasado por la coyuntura económica actual, planteó debatir nuevos incrementos de cara a los próximos años, pero sin frenar las actividades escolares.

“¿Dónde estaría la dificultad? ¿Cuál sería el motivo de una medida de fuerza?”, se preguntó Ramírez al defender la gestión del Ejecutivo. El titular de la cartera educativa enfatizó que el Gobierno “está cumpliendo taxativamente” con el ajuste según la inflación acordado por escrito con los gremios en el 2023. Este porcentaje será del 2,4% para el 2027. Las declaraciones del ministro se dieron tras la presentación de los resultados de las pruebas Pisa 2025 en Paraguay.

Los sindicatos de profesores exigen que el reajuste salarial para el próximo año sea del 8% y no del 2,4%. Afirman que un 5% será para acomodarse al 5% que el presidente de la República, Santiago Peña, inyectó al salario mínimo y el resto, 3%, para equiparar el 3% de incremento del aporte a la caja fiscal.

Pero, además del 8% de reajuste salarial, los educadores piden para el 2027:

Creación de rubros esenciales para maestros de grados, horas cátedras, cargos directivos de escuelas y colegios, supervisores educativos y psicólogos.

Gastos de representación destinados a supervisores educativos, directores de escuelas y colegios.

Gratuidad absoluta en todas las instituciones públicas del país.

Nivelación salarial para docentes de nueve universidades públicas (UNVES, UNI, UNP, UNE, UNCA, UNICAN, UNC, UNAMIS, UNA) y de tres institutos superiores (INAES, ISBA, ISNAMU), además del reajuste anual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La propuesta del MEC para acordar con los docentes

El ministro planteó una hoja de ruta no solo con miras al 2027, sino también para el 2028, buscando llegar a acuerdos con el sector gremial. “Proyectemos para los años subsiguientes qué queremos, cuál sería ese ajuste que nos deja satisfechos a todos”, dijo. Ramírez remarcó que las mejoras salariales deben ir “de la mano” con el crecimiento económico del Paraguay y el fortalecimiento continuo de la formación docente.

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“Nosotros trascendimos ese tema de solamente las protestas; hoy tenemos proyectos educativos con los gremios”, afirmó el secretario de Estado. En ese sentido, destacó que las organizaciones sindicales colaboran activamente en la capacitación de los maestros y en la implementación de la jornada escolar.

El ministro del MEC afirmó que buscarán seguir dialogando esta semana, de modo a intentar destrabar el conflicto y que no se dé la suspensión de clases, en principio, anunciadas para dos días este jueves y viernes.

Si no hay mesa de trabajo, directores se sumarán a protestas, según Sinadi

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), remitió esta tarde una nota dirigida al ministro de Economía, Óscar Lovera, donde advierten que de no darse una mesa de trabajo “urgente”, sin especificar un plazo determinado, se acoplarán a la medida de fuerza anunciada por los docentes esta semana.

Estos son los tres pedidos de directores al Ejecutivo: