Alumnos de colegios privados sacan hasta 3 años de ventaja a los de colegios públicos, revela Pisa

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), realizó su presentación oficial sobre los resultados de las pruebas Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). El informe a nivel global y regional fue lanzado hace casi una semana, el martes pasado.

En Paraguay, la brecha de rendimiento entre los estudiantes más favorecidos y los del cuartil socioeconómico más bajo continúa siendo alarmante. Los estudiantes con perfil socioeconómico y cultural dentro del cuartil más favorecido, obtuvieron 60 puntos más en lectura que los del cuartil más pobre en el país.

La misma característica se observa en jóvenes que van a instituciones educativas de gestión privada, pues obtienen mejores resultados. En lectura, los de colegios privados también lograron 60 puntos más, comparando los exámenes de los que van a centros educativos públicos. En ciencias, la diferencia es de 53 puntos y en matemáticas, 43.

Las evaluaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consideran que una brecha de 20 puntos en las pruebas PISA equivale a casi un año de rezago académico para los estudiantes con peores resultados. Es decir, si esta diferencia es de 60 puntos, la desventaja de quienes asisten a escuelas oficiales es de 3 años y si el puntaje está en el rango de los 40, la desventaja es de dos años.

Claves del informe:

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Brecha de 3 años: Los alumnos de colegios privados superaron por 60 puntos a los de escuelas públicas en lectura, lo que equivale a tres años de atraso escolar.

El abismo digital: La mayor distancia se dio en Pensamiento Creativo (evaluación digital), con 84 puntos de diferencia entre ricos y pobres (más de 4 años de rezago).

Castellano vs. Guaraní: Quienes hablan castellano en el hogar obtienen hasta 54 puntos más en ciencias que los guaraní hablantes.

Nostalgia stronista: El ministro de Educación elogió el “Plan 73” de la dictadura y atribuyó los malos resultados a la “pérdida de disciplina”.

Idioma y territorio: los otros factores que agravan la desigualdad

Los estudiantes cuyo idioma hablado en el hogar es el castellano obtienen promedios más altos, según el reporte de la cartera educativa. En lectura, los escolares cuyo primer idioma es el castellano tienen 49 puntos más en lectura, 36 más en matemáticas y 54 puntos más en ciencias. Con estos datos, la desventaja de zonas rurales es de entre más de dos años y casi tres años.

“¿Cómo se enseña para la diversidad? Uno de los puntos importantes y la problemática en Europa hoy se dio con algo que es muy, para nosotros, muy vivido. Y ahí, por ahí, alguna tapa de diario dice, el ministro justifica Pisa por el tema del guaraní. Nada más errado; Eso no es así, pero nadie puede negar su influencia. Y ahora no decimos nosotros, lo dice Pisa", manifestó durante la presentación el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Remarcó que en países de Europa ocurre lo mismo a raíz de la migración. “Ahí hay una migración, por ejemplo, en Europa muy importante y hay jóvenes que viven, que ya no son españoles parlantes, que ya no son franceses hablantes, como idioma de origen. Y eso tiene influencia”, dijo.

En cuanto al territorio, los de zonas urbanas obtienen promedios más altos que los de zonas rurales. Aquí la brecha más amplia es en ciencias, donde los de entornos urbanos realizaron 41 puntos más. Es decir, el rezago es de 2 años en promedio. En matemáticas, 28 puntos más (1 año) y en lectura la ventaja es de 39, o sea, casi 24 meses.

Desigualdad territorial y lingüística

Castellano vs. Guaraní: Hablar castellano en el hogar otorga 54 puntos más en Ciencias , 49 en Lectura y 36 en Matemáticas frente a los hispanoparlantes no nativos.

Brecha campo-ciudad: La zona urbana le saca 41 puntos en Ciencias (2 años de rezago) y 39 en Lectura a los estudiantes de áreas rurales.

El abandono de los libros: El propio informe reconoce el deterioro en la comprensión lectora al migrar de los libros a folletos e intercambios en plataformas digitales como WhatsApp.

Ciencias: los estudiantes más pobres acumulan casi cuatro años de rezago

Los estudiantes con perfil favorecido por nivel socioecónomico tienen 72 puntos más que el cuartil más desfavorecido en ciencias, lo que hace que el rezago sea de tres años y medio.

Atendiendo a estos resultados, ¿Es elitista la educación paraguaya? “No sé si elitista, o que sí te diría es que cuando vamos a pensar la educación paraguaya, esto tampoco lo digo ahora, lo dije hace 10 años. Tenemos que pensar en tres modelos de educación. Los modelos rurales tienen que tener otro modelo, no por ser elitistas, sino porque en el campo pasan cosas distintas de las cuales hay que apoderarse”, aseguró.

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Agregó que cuando se hacen los programas, a veces se hace un solo plan para que se enseñe igual en todos los sitios. “Yo creo que eso es parte del error justamente”, insistió.

Distancia educativa es más grande en el campo digital

El impacto del entorno digital y la brecha tecnológica se refleja con mayor dureza en el indicador de Pensamiento Creativo (AMD), donde el informe del MEC expone la distancia más extrema de todo el estudio.

En este eje, los estudiantes del cuartil socioeconómico más favorecido superan por 84 puntos a los del sector más vulnerable, una diferencia abismal que equivale a más de cuatro años de atraso escolar para los jóvenes de menores recursos.

Los alumnos de colegios privados sacan 68 puntos de ventaja sobre los de escuelas públicas en la evaluación digital y creativa, mientras que la distanca entre las zonas urbanas y rurales alcanza los 53 puntos.

El aplazo en Pisa y el reclamo del titular del MEC a la prensa

Ante los deplorables resultados expuestos por las evaluaciones PISA, el ministro de Educación, Luís Ramírez, lejos de hacerse responsable, ensayó primero un cuestionamiento directo hacia la cobertura de “los amigos de la prensa” sobre la crisis escolar en Paraguay.

“No tenemos una acción educativa para enseñarle a la sociedad paraguaya qué reclamar en educación. Y todavía, por ejemplo, seguimos reclamando cuestiones que son muy tangibles, muy visibles, quizás necesarias, en algunos casos quizás no. Seguimos reclamando y mostramos tomas de colegio, que se hacen para obtener rubros cuando no hay alumnos”, expresó.

Luego, apuntó que “esa es la base, muchas veces, de la comunicación diaria en torno a la escuela. ¿Educamos? ¿Somos responsables? ¿Y de qué somos responsables? Uno de los factores aquí muy fuertes que salió, Paraguay todavía tiene una inclinación positiva a la escuela, se sienten seguros en la escuela y es el espacio de seguridad mayor que tiene la comunidad, los niños y los padres. Esa es la responsabilidad de todos, seguir manteniendo".

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A continuación, aclaró que si se busca el responsable, “yo no tengo ningún problema en ser el responsable. No tengo, pero sinceramente, no tengo problema. Y no tengo problema desde la creencia de que eso no existe en una sola persona, sino hubiera sido muy fácil la solución. Acá hay una complejidad donde se señalan factores muy importantes”.

De Pisa al Plan 73: La añoranza de Ramírez hacia la educación bajo el stronismo

En otro tramo de su exposición en la presentación de Pisa, el titular del MEC recurrió a una llamativa a añoranza histórica al rescatar la estructura del Plan 73, una de las reformas del régimen del dictador Alfredo Stroessner, que dio continuidad a pautas fijadas en la reforma educativa de 1957, a inicios del gobierno autoritario.

Sobre el plan de 1973, que introdujo la figura de psicólogos y orientadores en el sistema educativo, el ministro sostuvo “qué lástima que se sacó eso, qué lástima que se perdió; por algún motivo, circunstancias, jubilaciones, rubros, ere erea, no hay hoy psicólogos, no hay hoy orientadores, no hay hoy profesores guías suficientes, qué bien le hacían a la comunidad educativa”, remarcó.

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“Yo hice relación al plan 57 porque ahí leíamos libros. Se leían muchos libros y después se fue sacando el libro de la escuela, y se fue empezando a leer folleto, folleto, folleto, folleto, folleto (sic). Hoy ya se lee lo que a lo mejor te mandan por un WhatsApp, pero no lo sufrimos solo nosotros, es un deterioro que ha sufrido la educación en general”, señaló tras ser consultado luego de la presentación.

Ramírez, sentenció que “entonces yo creo que tenemos que ir tomando también los aprendizajes de las buenas cosas que sí se hicieron aquí en Paraguay”.

La disciplina en aula, otra añoranza de Luis Ramírez

El titular del MEC arrancó su discurso durante la presentación con esta representación: “Hong Kong, uno de los países con más alto rendimiento, bajó 23 puntos en Pisa 2025. Entonces, el otro día me preguntaban, ¿Qué hacen los asiáticos? Y de todo, voy a poner sólo un ejemplo; un niño de dos años está sentado en una silla dos horas sin emitir sonido".

“Si así lo hiciésemos con jóvenes, con niños paraguayos, probablemente la maestra ya está en este momento en la Fiscalía, denunciada. Entonces, no nos podemos comparar con sociedades que son disciplinadas. Yo lo que diría es, lo primero que perdimos es la disciplina”, afirmó.

Las declaraciones más controvertidas de Luis Ramírez: