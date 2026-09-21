Pisa: Las tres claves que Paraguay ignora para transformar su sistema educativo

Las evaluaciones del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes - PISA 2025, suelen reducirse a una cifra lamentable: “Estamos en el fondo de la tabla”. Sin embargo, el análisis del investigador Rodolfo Elías, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Paraguay), advierte que centrar el debate en el “aplazo” o buscar a los culpables de ocasión, solo condena a Paraguay a repetir los mismos errores.

Antes de señalar con el dedo, es urgente entender qué miden realmente estos exámenes y qué aspectos clave estamos ignorando como sociedad, remarca.

“Lo que pasa es que frecuentemente los debates generados en torno al lanzamiento de estos resultados, no trascienden estos análisis generales y, finalmente, tienen un escaso impacto en términos de contribuir a la formulación políticas o programas educativos”, insiste Elías.

Lo concreto y preocupante es que las cifras reflejan un retroceso alarmante:

Lectura: Paraguay cayó 21 puntos con respecto a los resultados de la evaluación en el 2022

Ciencias: Estudiantes paraguayos obtuvieron -13 con respecto al último examen.

Matemáticas: El puntaje se mantuvo relativamente (4 puntos menos), pero seguimos últimos en la región en esta asignatura.

Las tres claves de Pisa que Paraguay no quiere ver

Como primera clave, Rodolfo Elías recuerda que Pisa es una prueba establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que mide el capital humano en matemáticas, lengua y ciencias. Debemos tener en cuenta que esta evaluación, si bien es relevante, no aborda la integralidad de la educación, pues nuestro sistema educativo tiene objetivos que son difíciles de medir y que son fundamentales, asegura.

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Luego dice que es importante tener en cuenta los fines de la educación paraguaya, que está establecida en nuestra Constitución Nacional.

En el Artículo 73 se sostiene que los fines de la educación incluyen “el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio”.

“El marco constitucional instituye, por lo tanto, elementos de gran importancia para el desarrollo integral de las personas y para la construcción de una sociedad democrática”, cuenta Elías.

Clave 2: El origen social pesa más que la propia escuela

Los análisis realizados por Pisa y por otras evaluaciones de este tipo, concluyen que una parte importante de los resultados son explicados o se deben a factores socio-económicos y no exclusivamente escolares. Esto ya se ha podido constatar en estudios realizados desde los años sesenta, expresa el director de Flacso Paraguay.

“Las diferencias entre escuelas públicas y privadas se explican no solo por una mejor calidad de las instituciones privadas, sino también por el origen social de los estudiantes y el conjunto de ventajas que tiene en su entorno familiar y social”, señala.

Este hecho, evidentemente se refuerza con las limitadas condiciones de muchas escuelas públicas donde asisten niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, lo que contribuye a profundizar las brechas sociales. En este sentido, la escuela pública presenta limitadas capacidades para generar equidad y equilibrar las condiciones de desventaja socioeconómica.

Tercero, la evaluación provee mucha información de las áreas evaluadas (matemática, lengua, ciencia) y de los factores asociados con las características del estudiante, de su familia, de la escuela y del contexto social. “Esta información que se recolecta a través de cuestionarios complementarios, da pistas muy interesantes para detectar áreas que requieren una mayor atención. Demanda un análisis sistemático y profundo de los datos y una discusión de sus implicancias”, comenta Rodolfo Elías.

El sesgo ideológico y el mito de la nostalgia

Cuando los resultados son malos o no responden a las expectativas, como es el caso de los resultados que obtuvimos en PISA 2025, en general se focaliza en las causas y se instala la percepción de una grave crisis de nuestra educación. Algo bastante lógico, pero lo hacemos sin mucho rigor y recurriendo más bien a sesgos y prejuicios, insiste Elías.

Lea más: El “bodrio” educativo: Por qué el desastre de PISA es solo la punta del iceberg

“No faltan los que añoran el sometimiento y la obediencia de los estudiantes a la escuela de la dictadura o apuntan a la gestión específica de un ministro o de una política muchas veces sin sustento (como la reforma educativa de los noventa), y sin perspectiva analítica que observe la permanencia o las discontinuidades de las políticas en el tiempo, más allá de los periodos específicos de los gobiernos”, agrega.

Luego, explica que esta búsqueda de causas lastimosamente carece, por lo general, de indicadores o datos concretos para establecer algún tipo de comparación (entre el antes y el después) o relación causal.

“Lo ideal sería que revisemos rigurosamente los datos, analicemos los factores que influyen tanto en un rendimiento positivo como negativo y a partir de allí, diseñar políticas o programas específicos. Esto requiere la participación efectiva de los diferentes actores, docentes, estudiantes, académicos y sectores interesados en la educación”, sentencia.