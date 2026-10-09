Postulantes inscriben candidaturas para integrar el Consejo de la Magistratura

A las 14:00 de este viernes 9 se cerró el tiempo de inscripción de candidaturas para los candidatos del gremio de abogados, ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Un total de cuatro son los que están en carrera para integrar, en representación de los profesionales del derecho, para integrar el Consejo de la Magistratura (CM).

Esto de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo 28 de noviembre de este año. Dos representantes de los abogados son los que pasarán a ser parte del órgano constitucional, en el periodo comprendido entre 2026 y 2029.

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En este contexto, el jueves último dos movimientos registraron sus respectivas candidaturas; el primero fue “Unidad Gremial” que postula como miembros titulares al Dr. Juan Sosa Bareiro y Nidia Silvero de Prieto, en tanto que como suplentes pugnan el Dr. Óscar Rubén Montanía y la Dra. María Silvia Acha Méndez.

El segundo movimiento inscripto es “Seguimos construyendo juntos”, por el que se candidatan como miembros titulares el actual miembro y presidente del CM, Dr. Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola y el Dr. José Antonio Valenzuela Pavón, mientras que como suplentes a los abogados Zully Diana Villalba Escobar y César Eduardo ”Ceres" Escobar Gubo.

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Ya este viernes, de mañana, el movimiento “Renovación gremial”, encabezado por el miembro actual del CM Enrique Javier Berni Brítez, junto con Nilsa Cáceres de Hernández, postulan como miembros titulares; mientras que Wilsen Benito Salas Coronel y Marcus Sebastián Becker Muller, como miembros suplentes.

Así también lo hizo el movimiento “Es nuestro momento” liderado por Dr. Jorge Luis Bogarín Alfonso, designado como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos en 2023. Lo acompaña como postulante a miembro titular el abogado Rolando Aquino, y como miembros suplentes Osmar Ortiz y Sary Helman.

Propuestas del movimiento “Unidad gremial”

El movimiento “Unidad gremial” por el que pugna el Dr. Juan Sosa Bareiro junto con la Dra. Nidia Silvero, presenta entre sus propuestas la transparencia, la representación gremial, el reconocimiento y lo relacionado con la escuela judicial.

En cuanto a la transparencia, Sosa Bareiro propone “revisar el actual sistema de puntuación” y “no más secretismo ni decisiones sin fundamento”, así como la meritocracia, con la frase de que elegirán a los mejores.

Otra de las propuestas es reimpulsar “el proyecto de trabajos legales gratuitos a través del Ministerio de Justicia, otorgando puntos ante el consejo por los trabajos pro bono realizados por los abogados a favor de personas de escasos recursos que necesiten asistencia legal”.

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Igualmente, Sosa Bareiro pretende “promover que la Escuela Judicial sea integrada por los mejores profesionales, docentes con trayectoria y solvencia”.

Entre otras propuestas de su campaña, Sosa Bareiro señaló que buscarán combatir “con firmeza la mora judicial”, también, promete garantizar la carrera judicial y estabilidad del magistrado y también, el apoyo al proyecto de modificación de la Ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Bobadilla propone mayor independencia

Por su parte, Gerardo Bobadilla quien fue electo como representante del gremio de los abogados en 2023, actualmente ocupa la presidencia del Consejo de la Magistratura. Este cargo lo viene ocupando de manera consecutiva desde el 2024, siendo reelecto en los dos últimos años. Cabe señalar que al mismo se lo vincula con el cartismo.

Ahora, Bobadilla se candidata nuevamente por el movimiento “Seguimos construyendo juntos”, para representar a los abogados dentro del Consejo de la Magistratura (CM). En tal sentido, presentó durante su campaña como propuestas lograr “una justicia más independiente”, con el fortalecimiento de la independencia y las garantías para quienes ejercen la abogacía.

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Así también, otra propuesta es lograr “un gremio más unido”, espacios de diálogo, participación y representación para todos los abogados.

También “ampliar las oportunidades de capacitación y actualización profesional en todo el país” y, por último “profundizar la digitalización, simplificar procesos y facilitar el acceso a la información”, forman parte del abanico de propuestas que presentó Bobadilla en el marco de su candidatura inscripta este jueves 8 de octubre.

Berni apunta al mérito y la formación en sus propuestas

Otro candidato ya conocido dentro del Consejo de la Magistratura (CM) es Enrique Berni, quien encabeza el movimiento “Renovación gremial”. El mismo fue electo en 2023 para representar a los abogados y se lo vincula fuertemente con el movimiento político Honor Colorado (HC) de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Berni presentó como propuestas el “reconocimiento a la trayectoria y el mérito” de los abogados; también poder contar con un “mayor acceso a capacitaciones de nivel para el desarrollo profesional de los abogados”.

Por otra parte, Berni presenta en su campaña el objetivo de lograr “una representación que escucha tus reclamos, interviene y da seguimiento” a los mismos; así como la presentación de “criterios claros para procesos, concursos y selecciones”.

Tras ser sancionado Jorge Bogarín busca su retorno al CM

Otra figura conocida dentro del Consejo de la Magistratura (CM), y por cierto, bastante cuestionada es Jorge Luis Bogarín Alfonso, quien formó parte del órgano hasta el 2023, periodo en el que incluso también representó a esta institución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que incluso llegó a presidir en ese periodo.

En ese 2023, Bogarín Alfonso renunció a ambos órganos constitucionales luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), lo sancionara y declarara “significativamente corrupto”, por haber interferido en procesos judiciales en beneficio propio, socavando así la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

Contra Bogarín Alfonso se iniciaron varias causas penales en el Ministerio Público, las cuales fueron desestimadas con el paso del tiempo, lo que posibilitó que el mismo retorne a la arena política y busque regresar al Consejo de la Magistratura, tal como lo está haciendo ahora.

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En ese sentido, Bogarín propone a través de sus redes sociales “tener una representación independiente”, y en el marco de su campaña presenta como propuestas tener “calendarios con tiempos claros y previsibles”, en el marco de los concursos para los cargos de la magistratura.

Por otra parte, plantea tener un Consejo abierto, con la implementación de “una herramienta para consultar en línea el estado de expedientes, notas y presentaciones”; en ese mismo sentido, formula la “modernización de los servicios de la Escuela Judicial mediante una plataforma única, que permita realizar inscripciones y trámites en línea, solicitar certificados y constancias digitales”, además de otras gestiones.

En lo que respecta a la formación, Bogarín propone “una formación práctica, continua y accesible, con cursos orientados a las necesidades reales del ejercicio profesional”, así como la “creación de la oficina de atención integral al abogado” e “impulsar una red nacional que promueva la asistencia jurídica voluntaria y gratuita a personas en situación de vulnerabilidad”.