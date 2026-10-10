Títulos falsos: Aneaes plantea frenar por dos años la creación de nuevas universidades privadas

Según datos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), apenas el 5,1 % de los posgrados habilitados en el país están acreditados, por lo que con la medida se busca priorizar la consolidación de la oferta existente mediante un programa estatal para revisar y evaluar las instituciones que ya están en funcionamiento.

En ese sentido, desde la Agencia aclaran que la suspensión no provocará el cierre de universidades activas ni la cancelación de sus carreras, sino que se acompañará de acciones interinstitucionales y rendición pública para garantizar un control riguroso durante este intervalo.

La propuesta fue presentada en la Cámara de Senadores por los legisladores opositores Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Lucía Mendoza. El proyecto plantea establecer una pausa de dos años en la habilitación de nuevas entidades privadas para dar prioridad al control de calidad, la pertinencia de las carreras y el “fortalecimiento de los estándares académicos sobre la expansión de la oferta educativa”.

En este contexto, desde la Aneaes remarcaron que el desarrollo de la educación superior debe medirse por la calidad de la formación y su contribución real a las necesidades del país. No obstante, advirtieron que “la suspensión, por sí sola, no resolverá las debilidades del sistema, porque deberá estar acompañada de acciones concretas, coordinación interinstitucional y rendición pública de resultados”, en beneficio de los estudiantes y la sociedad.

Bajo nivel de acreditación en Paraguay: las cifras de la Aneaes que fundamentan la pausa

Los datos técnicos presentados por la entidad evaluadora exponen la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y evaluación en el sistema educativo del país:

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Posgrados: De los 1.970 programas habilitados en Paraguay, solo 101 cuentan con acreditación vigente , lo que representa apenas el 5,1 % del total.

Institutos Superiores: De un universo de 337 ofertas académicas registradas, únicamente 29 han logrado la acreditación de calidad.

Estándares de calidad: Aunque la Agencia aclara que la falta de acreditación no implica de forma automática una baja calidad, subraya la importancia de contar con resultados verificables sobre el cumplimiento de las exigencias nacionales.

A estos datos, hay que agregar los impresionantes hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría preliminar a los registros de títulos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC):

Actuaciones dudosas: Auditorías recientes de la Contraloría detectaron más de 453.000 operaciones sospechosas en el sistema informático del registro de títulos de la cartera educativa.

Inconsistencias y fallecidos: El informe de la CGR detectó más de 7.300 registros vinculados a cédulas de personas fallecidas o extranjeros irregulares , además del registro de títulos pertenecientes a carreras que no contaban con habilitación legal vigente.

Sanciones y desvinculaciones en el MEC:En el marco de estas investigaciones, el Ministerio de Educación ya sumarió a 300 funcionarios —en su mayoría docentes— por el uso e inconsistencias con títulos falsos, disponiendo además la desvinculación y cese de funciones de unos 180 educadores e implicados tras constatarse las irregularidades en sus registros y carpetas.

Este escenario de severas inconsistencias institucionales se da tras el emblemático caso del exlegislador Hernán Rivas, cuya reciente condena a 8 años de cárcel por haber utilizado un diploma falso de abogado para ejercer la representación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) encendió las alarmas e impulsó la exigencia de un control riguroso sobre los títulos en Paraguay.

Plan Estratégico de Calidad: las medidas para ordenar la educación superior

Para aprovechar el periodo de suspensión de dos años, la Aneaes plantea implementar un Plan Estratégico Nacional de Calidad y Consolidación de la Educación Superior. Esta hoja de ruta buscará articular acciones concretas entre las distintas instituciones del Estado, estableciendo metas claras, plazos definidos e indicadores de gestión medibles y verificables para recuperar la confianza en el sistema.

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Entre los principales ejes del plan destaca el blindaje de los procedimientos técnicos para la habilitación de nuevas entidades y la unificación de los registros académicos. Con esta medida se pretende consolidar una base de datos centralizada e integrada que impida la carga irregular o duplicada de documentos, cerrando así las brechas informáticas que permitieron maniobras fraudulentas en el pasado.

Asimismo, la propuesta contempla la ampliación masiva de los procesos de evaluación y acreditación, abarcando un número significativamente mayor de carreras y posgrados en todo el país. En paralelo, se propone implementar un esquema de seguimiento con planes de mejora continuos para las entidades activas, reafirmando que “el desarrollo de la educación superior debe medirse por la calidad de la formación, la pertinencia de las carreras y su contribución a las necesidades del país, priorizando el interés de los estudiantes y de la sociedad paraguaya”.