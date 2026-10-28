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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 18:49

Violencia escolar en Ñemby: alumna de 7 años agrede a su compañero con un palo

Mochila verde clara en el suelo junto a un soporte de mesa, con dos pares de pies visibles en el fondo.
Imagen ilustrativa. El Ministerio de Educación (MEC) investiga un supuesto hecho de violencia escolar registrado en una institución de Ñemby.Internet

El MEC investiga un nuevo caso de agresión entre pares ocurrido en una escuela pública de Ñemby, tras la denuncia hecha por una de las partes y difundida por un medio digital local.

Por Rene Ramos
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Según la denuncia que cobró relevancia en las últimas horas, el incidente se habría producido en el patio de un establecimiento escolar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde una alumna habría golpeado con un elemento de madera a su compañero. Ambos tienen 7 años. El hecho salió a la luz pública hoy, pero ocurrió el viernes pasado, 23 de octubre.

En un video publicado por el sitio El Guardián de Ñemby, se observa que la niña forcejea con su compañero para quitarle un palo de madera que él sostenía, sin que se aprecie claramente la intención del estudiante. En ese momento, otro alumno interviene y el primero cae al piso, situación aprovechada por la niña para propinarle una patada, arrebatarle la madera y golpearlo con el objeto.

Lea más: Peleas en colegios y alumnos detenidos: ¿qué pasó en el CNC y qué hará el MEC?

El alumno afectado quedó tendido en el piso, llorando, situación que fue advertida por otros niños, quienes acudieron a los docentes en busca de ayuda. Desde la dirección de la institución aseguraron que el protocolo establecido ante casos de violencia se activó de inmediato y, tras comunicarse con los padres del menor, este fue derivado a un centro asistencial para su evaluación médica.

Violencia escolar en Ñemby: el alumno sufrió escoriaciones y lesiones

De acuerdo con los datos recabados en la denuncia, realizada por la mamá del afectado, el menor de 7 años resultó con escoriaciones y diversas marcas en la piel a causa de los impactos recibidos con el objeto de madera, principalmente a la altura de la cadera.

Luego de la asistencia médica y ante la imposibilidad de la madre de acercarse a la escuela en ese momento, el escolar fue retirado por un pariente cercano para el posterior reposo por recomendación de los especialistas de Salud. Tanto la Supervisión como la dirección del centro educativo insistieron en que el proceso para este tipo de hechos se aplicó de manera adecuada.

Tres policías armados y uniformados custodian la zona, mientras personas esperan en una parada de autobús frente a ellos.
Efectivos de la Policía Nacional custodian las inmediaciones del Colegio Nacional de la Capital (CNC) tras los violentos enfrentamientos registrados en la zona. En el fondo y de traje, se acerca el director Blas Dubrez.

Sonia Escauriza, directora de Protección de la Niñez del MEC, indicó que solicitaron un informe sobre el suceso a la supervisión local, para realizar la evaluación correspondiente y determinar responsabilidades en el caso.

Casos de violencia escolar reportados en la última semana:

  • Imputación por ataque con cuchillo en un colegio de Sajonia (Asunción): La Fiscalía imputó por tentativa de lesión grave a una adolescente de 16 años del Colegio Perú, quien atacó con un arma blanca a una compañera dentro de la institución educativa.
  • Disturbios y aprehensiones frente al Colegio Nacional de la Capital (CNC): Ocho estudiantes de varias instituciones públicas (entre ellas el colegio Presidente Franco y el Colegio Ysaty) fueron aprehendidos por la Policía tras arrojar piedras, petardos y generar peleas colectivas en las inmediaciones del colegio.
  • Agresión grupal a una estudiante del Colegio República Argentina (Asunción): Se viralizó la denuncia de una brutal agresión donde al menos cuatro alumnas atacaron a golpes y patadas a una estudiante en la vía pública, lo que obligó a convocar a los directivos para activar los protocolos del MEC.
  • Grescas escolares con participación de personas ajenas: El propio ministro de Educación, Luis Ramírez, denunció públicamente la presunta influencia de adultos externos a los colegios públicos en las grescas entre estudiantes - entre ellos presuntos integrantes de barras bravas y hasta funcionarios del MEC -, prometiendo tomar las medidas correspondientes.
Tres mujeres sentadas en sofá negro y un hombre en traje azul discuten mientras policías uniformados observan detrás.
Funcionarios del MEC y policías se reúnen para discutir la ola de violencia en colegios de Asunción.

Este nuevo episodio en Ñemby se suma a una serie de hechos de violencia entre estudiantes registrados en las últimas semanas en distintas instituciones del país, los cuales volvieron a poner en debate la efectividad de los controles y los protocolos de prevención en la comunidad educativa.

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