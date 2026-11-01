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Nacionales
01 de noviembre de 2026 - 13:19

“Que caminen por acá a ver si pueden”: el clamor en el Cementerio del Sur en el Día de Todos los Santos

Cementerio del Sur con tumbas deterioradas y escombros apilados, en un ambiente descuidado y silencioso.
Deterioro visible en el Cementerio del Sur con escombros por doquier en pasillos y junto a panteones familiares.ARCENIO ACUÑA

Entre pasillos descuidados y temor por la inseguridad, una multitud acudió este domingo al Cementerio del Sur por el Día de Todos los Santos, lanzando un directo pedido de intervención a las autoridades que asumen.

Por Rene Ramos
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El estado de abandono del predio municipal se hizo evidente durante la jornada de masiva concurrencia. Los visitantes expresaron su frustración no solo por la falta de limpieza y mantenimiento de los camineros, sino también por la constante desprotección que sufren al acudir a visitar a sus seres queridos en fechas especiales como este 1 de noviembre.

“Si podés, no venís solo; entre uno o dos es peligroso. Por eso nos ponemos de acuerdo y venimos en grupo”, relató Miguel Ortega, quien acudió junto a su familia. El poblador instó a las autoridades electas que asumirán este martes a recorrer a pie el camposanto para constatar la cruda realidad que afrontan los ciudadanos un domingo cualquiera.

La preocupación de la familia Ortega no es infundada, pues indicaron que incluso se encuentran con heces humanas a lo largo del trayecto. Una clara señal que marca la presencia de adictos o “chespis” que rondan el predio, convirtiendo la visita en una experiencia insalubre y riesgosa.

Nicho funerario con ataúd oscuro cubierto con tela gris, paredes desmoronadas y moho visible.
Un ataúd cubierto parcialmente se observa en un nicho deteriorado del Cementerio del Sur.

Ante este panorama, Ortega lanzó un directo mensaje a la administración comunal entrante encabezada por la intendenta Soledad Núñez. “Que caminen por acá a ver si pueden pasar por los pasillos, todo está desordenado y se nota que se limpió para estas fechas nada más, como maquillaje. Eso es lo más importante: limpieza y seguridad, y después viene lo demás”, remarcó sobre el estado actual del Cementerio del Sur, ubicado en Barrio Obrero.

Panteones en ruinas y maleza: la postal del abandono en el Cementerio del Sur

Más allá de la insalubridad en los pasillos, los visitantes denunciaron el severo deterioro de numerosas estructuras y panteones familiares que se encuentran abiertos, vandalizados o cubiertos de maleza. Esta situación no solo empaña la memoria de los difuntos, además representa un peligro de derrumbes e infecciones de mosquitos por aguas residuales.

Mujer de camiseta verde y coleta baja coloca una fotografía en un nicho, rodeada de flores artificiales en el cementerio.
Una mujer muestra un retrato de su familiar, tirado en el panteón familiar luego del robo de adornos de bronce. Denuncian constante inseguridad en el Cementerio del Sur.

María Graciela Zelada, quien fue a visitar el panteón de sus seres queridos junto a su hermana, manifestó que otro drama es el estado de los panteones familiares destrozados. “Acá el pasillo y los panteones nosotras nomás luego limpiamos”, agregó.

Mujer con flores, acompañada por otras personas, caminan por sendero pavimentado en ambiente tranquilo y sombreado.
Agua sucia desparramada en el paseo central en el Día de Todos los Santos. Cementerio del Sur, Barrio Obrero.

Durante el recorrido por el camposanto, las denuncias de los visitantes y la propia constatación en el lugar revelaron una serie de irregularidades que exponen el abandono extremo del sitio:

  • Sarcófagos abiertos a plena vista: Nichos rotos y tumbas profanadas dejan al descubierto restos y ataúdes dañados.
  • Saqueo de objetos de valor: El robo sistemático de placas, manijas y adornos de bronce —hecho denunciado también por la familia Ortega— evidencia la falta de seguridad.
  • Pasillos bloqueados con escombros: Restos de mampostería, ladrillos y materiales de construcción abandonados obstaculizan el paso de los peatones.
  • Focos de insalubridad: Acumulación de agua sucia en el paseo central, además de restos de ramas y vegetación seca amontonados tras limpiezas improvisadas. Incluso en el paseo central, ubicado en frente a la necrópolis hay restos de basura acumulada.
Dos mujeres caminan juntas por el sendero del cementerio, rodeadas de otros visitantes y tumbas en un ambiente solemne.
Masiva concurrencia en el Cementerio del Sur para conmemorar el Día de Todos los Santos.

Todo este escenario de desidia deja una pesada herencia tras la cuestionada gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) y el abandono atribuido al intendente saliente, Luis Bello (ANR-HC). Ante este panorama, contribuyentes y visitantes coinciden en que la recuperación del Cementerio del Sur requiere de una acción inmediata que devuelva la dignidad, la seguridad y el respeto a un espacio que consideran sagrado.

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