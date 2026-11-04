Violencia escolar: MEC revela que denuncias registradas en el 2026 marcan un récord

La escalada de tensión en el entorno escolar cobró notoriedad en las últimas semanas tras episodios de violencia entre pares —como la violenta agresión registrada en una institución de Ñemby y grescas con participación de externos—, lo que puso al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), firmemente en la mira de padres y directores ante la pregunta de si los alumnos realmente están seguros en las aulas.

Los datos globales de la Dirección General de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia confirman que los casos van en aumento. Estas situaciones se dividen en dos grandes rubros: las que ocurren estrictamente dentro del ámbito educativo y aquellas reportadas fuera de las escuelas, pero que son comunicadas a los directivos o docentes por los propios alumnos, compañeros o familiares.

Según el informe estadístico preliminar, al 26 de octubre de 2026 ya se contabilizan 2.904 denuncias en total, una cifra que supera los registros de los dos años anteriores, cuando se cerró con 2.483 reclamos en 2025 y 2.622 en 2023.

De este total acumulado, las situaciones de vulnerabilidad familiar —que incluyen la falta del deber de cuidado, alimentación y abandono del sistema educativo— lideran las estadísticas con 652 casos, seguidas de cerca por la violencia física entre pares y los reportes de abuso sexual en diversas modalidades dentro y fuera de las escuelas.

Casos más denunciados en colegios: violencia física y abusos lideran las estadísticas del MEC

652 casos de vulnerabilidad: Este rubro encabeza la lista de denuncias recibidas por la cartera estatal e incluye la falta del deber de cuidado, alimentación y el abandono del sistema educativo por parte de las familias.

373 casos de violencia física entre pares: Las agresiones y grescas físicas dentro de la comunidad estudiantil reflejan la alta tensión y el deterioro en la convivencia escolar.

345 casos de abuso sexual: Las alertas sobre delitos contra la integridad sexual se dividen en 322 reportes vinculados al entorno externo (FAE) y 23 casos registrados estrictamente dentro de los establecimientos educativos.

237 casos de acoso escolar (Bullying): El maltrato reiterado entre compañeros continúa siendo uno de los motivos de mayor intervención en los colegios.

199 casos de amenazas: Este indicador muestra un salto sumamente preocupante al involucrar advertencias de atentados, masacres, alertas de bombas o portación de armas blancas y de fuego.

138 casos de ciberbullying: El acoso digital perpetrado a través de redes sociales, internet y teléfonos móviles suma un volumen crítico de reportes.

Salud mental y consumo: las otras alertas que preocupan en la comunidad educativa

Además de las agresiones y los casos de vulnerabilidad en las familias, el informe preliminar también expone una marcada incidencia de problemáticas ligadas a la salud mental y conductas de riesgo dentro de los colegios:

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86 casos de cutting (autolesiones): Manifestaciones de sufrimiento emocional que afectan predominantemente a la población adolescente.

79 situaciones vinculadas a vapeadores y sustancias: Casos de consumo, tenencia o microtráfico de cigarrillos electrónicos, alcohol y otras sustancias en las instituciones.

18 intentos de suicidio y 8 suicidios consumados: Cifras trágicas que representan la alerta más crítica del reporte oficial.

Ante este panorama crítico, la eterna promesa del ministro de Educación, Luis Ramírez, de ampliar la cantidad de psicólogos en escuelas públicas, choca con una cruda realidad. Mientras los colegios claman por contención profesional ante la escalada de violencia y crisis emocionales, unos 1.000 profesionales de salud mental ven amenazada la continuidad de sus contratos para el próximo año.