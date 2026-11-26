Camiones recolectores permanecieron estacionados en la sede de Aseo Urbano sin poder salir a cubrir sus recorridos debido a la falta de combustible, según denunciaron los trabajadores. La situación derivó en un tenso enfrentamiento entre los representantes sindicales y el director del área, Marcos Pérez Talia.

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Se plantaron

Desde las primeras horas de la jornada, los funcionarios se congregaron frente al departamento municipal para denunciar que el desabastecimiento lleva varios días y que los vehículos nuevos de la flota corren riesgo de sufrir daños mecánicos graves por operar constantemente en reserva.

Julio Fernández, representante de los trabajadores de Aseo Urbano, cuestionó que la administración municipal no haya logrado destrabar la compra de carburantes por G. 3.000 millones, mientras que la Junta Municipal aprobó en tiempo récord G. 4.500 millones para el alquiler de camiones privados. “Si no se puede conseguir 3.000 millones de guaraníes en combustible para que no haya ningún tipo de sobresaltos acá en Aseo Urbano, y se aprueba en contrapartida 4.500 millones para empresa privada, es preocupante”, sostuvo Fernández.

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El dirigente sindical advirtió además sobre el deterioro de las unidades adquiridas hace apenas cinco meses y señaló que la medida de contratar flotas externas encubre un avance hacia la tercerización del servicio.

“Estos vehículos están recomendados a que no pueden funcionar con menos de la reserva, y están andando todo el tiempo en reserva. Se van a fundir los picos inyectores, las bombas inyectoras, y entendemos desde nuestra óptica que es un paso a la privatización. Acá nosotros no vamos a permitir la privatización del servicio”, detalló.

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Fernández rechazó las acusaciones sobre la supuesta falta de voluntad de los empleados municipales. “El haragán es el funcionario, la ciudadanía ve eso y nosotros tenemos que justificarnos, y en este caso no somos los responsables”, lamentó.

También aseguró que los trabajadores que contaban con unidades operativas salieron a las calles. Asimismo, ratificó la negativa del gremio a operar en los camiones alquilados sin uniforme ni garantías laborales.

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La respuesta administrativa

Por su parte, el director de Servicios Urbanos, Marcos Pérez Talía, reconoció la falta de combustible pero pidió comprensión al señalar que la nueva administración asumió hace apenas tres semanas (el 3 de noviembre) y recibió la institución con licitaciones vencidas y presupuestos agotados. “Nosotros encontramos una administración con contratos sin montos para provisión de combustible, para alquiler de camiones, para mantenimiento y reparación de vehículos. Tenemos vehículos caídos que por 500.000 guaraníes no pueden salir”, explicó el funcionario.

Pérez Talia negó cualquier intención de privatizar la recolección de basura y defendió el alquiler de entre 18 y 24 camiones privados por turno como una salida estrictamente transitoria hasta destrabar los expedientes con Petropar y el proveedor habitual, Petrosur.

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“El modelo de privatización no es un modelo que planteamos nosotros; por lo menos en mi gestión, yo no creo en un modelo de privatización. Sí creo en un modelo eficiente a la ciudadanía. Hoy, de manera temporal, tenemos esta forma de solucionar, pero necesito que esto se libere”, afirmó el director.

El cruce subió de tono cuando los delegados sindicales exigieron la presencia de la intendenta Soledad Núñez tras señalar que llevan 15 días solicitando una audiencia sin respuesta. Ante la negativa de los trabajadores a subir a las unidades privadas contratadas y la falta de carburantes para la flota propia, el director advirtió con medidas administrativas y judiciales.

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“Nosotros también vamos a hacer un procedimiento de Recursos Humanos, un procedimiento policial y seguramente un procedimiento ante la Fiscalía, porque acá hay una privación de un servicio básico a la ciudadanía que no podemos permitir por un debate de un modelo privado o público”, sentenció Pérez Talia.

Fueron llegando más directores

Marcos Pérez Talia, reiteró que la administración recibió hace menos de un mes contratos sin montos asignados para combustible ni mantenimiento, y explicó que se gestionan dos vías para normalizar el abastecimiento: una ampliación con Petrosur y un convenio con Petropar aprobado en la Junta Municipal. “En tres semanas yo no puedo fabricar 50.000 litros de combustible para resolver este problema. No hay forma legal de fabricar 50.000 litros de combustible de un día para otro”, sostuvo.

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Por su parte, el director de Talento Humano, Jorge Rolón Luna, intervino en el diálogo con los trabajadores para reconocer el deterioro de las condiciones laborales y de los talleres municipales, aunque pidió comprensión ante el poco tiempo de gestión tras asumir la administración de la intendenta Soledad Núñez.

“Nosotros en primer lugar como Municipalidad reconocemos que las condiciones de trabajo no son las óptimas, y entendemos que los trabajadores tienen derecho, tienen una dignidad, que requieren equipamiento, que requieren implementos; eso está fuera de discusión”, afirmó Rolón Luna.

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El titular de Talento Humano detalló que, desde el inicio de la gestión, recorrieron los talleres y constataron el desmantelamiento de áreas de mantenimiento, pero defendió el esfuerzo diario de los directivos para destrabar los expedientes de combustible.

“Vinimos a ver los camiones, los talleres que se desmantelaron, que ya no tienen insumos, cosas que antes se hacían aquí, que se arreglaban, que parecería como que se dejaron morir a propósito para tercerizar esos servicios”, señaló Rolón Luna, comprometiéndose a documentar y transmitir todos los reclamos recibidos.

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Acuerdo parcial para verificar unidades

Sobre el cierre del intercambio, los representantes sindicales aceptaron revisar junto con las autoridades el estado de los camiones privados para que los ayudantes trabajen únicamente en las unidades que estén en condiciones, aunque exigieron un compromiso concreto sobre la provisión de carburantes ante el aumento de residuos propio de diciembre.

“En contrapartida queremos un compromiso ya desde este momento de la hora cero: ¿cuándo vamos a tener combustible?, porque no podemos seguir con esta situación”, expresó Julio Fernández, representante de los trabajadores.