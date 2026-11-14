Soledad Núñez anuncia diagnóstico técnico con la Fiuna para reflotar la Planta Asfáltica

La nueva jefa comunal de Asunción, Soledad Núñez, encabezó este fin de semana un recorrido exhaustivo por las instalaciones de la Dirección de Vialidad, junto con especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (Fiuna). Más tarde, en conferencia de prensa anunció la puesta en marcha de un riguroso diagnóstico técnico.

La intendenta explicó que esta medida forma parte de una estrategia de intervención directa sobre las áreas más sensibles de la municipalidad. Núñez hereda una institución dilapidada por la gestión de los colorados cartistas Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció en agosto de 2025 -presionado por la comprobación de “terribles prácticas ilegales” mediante las cuales se desviaron unos G. 512.000 millones que debían ser para obras-; y Luis Bello, que lo reemplazó en el cargo hasta que asumió Núñez este mes.

Para coordinar estos trabajos en terreno, Núñez designó a un equipo especial de su gabinete encabezado por Maximiliano Urbieta, quien también supervisó una auditoría en Aseo Urbano.

Núñez detalló que durante su visita a Vialidad, con un equipo técnico de la Fiuna, “visitamos el laboratorio, las dos usinas, el área administrativa, hicimos varias preguntas para saber cómo se definen las rutas para el bacheo”, puntualizó.

Bacheo en Asunción: Intendenta advierte que usina moderna opera a “ojo” y sin dosificación

El relevamiento inicial realizado por la administración municipal y los académicos de la Fiuna dejó al descubierto severas falencias estructurales en el proceso productivo del asfalto municipal.

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La intendenta reconoció que el bacheo es uno de los servicios más urgentes y reclamados por la ciudadanía en todos los barrios de Asunción, pero advirtió que la precariedad tecnológica actual impide garantizar trabajos duraderos en las calles.

“Es un servicio básico, fundamental para la ciudad, muy reclamado por los asuncenos, todos los barrios reclaman un bacheo permanente que se haga en buenas condiciones”, enfatizó la jefa comunal.

Núñez hizo hincapié en que la usina asfáltica más moderna se encuentra actualmente fuera de servicio, lo que obliga a operar una planta obsoleta que carece de los mecanismos de medición automatizados indispensables para la calidad del pavimento.

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“Insisto, hoy, al estar descompuesta la usina más moderna, la que se utiliza no permite una dosificación correcta, es decir, todo se hace a ojo, cuánto asfalto, la humedad, la medición, los indicadores que son fundamentales para garantizar el buen bacheo”, advirtió Núñez con preocupación.

Vialidad de Asunción: diagnostican desabastecimiento de insumos y equipos en desuso

A las deficiencias de infraestructura y maquinarias se suma una crisis en la cadena de suministros de materias primas. La administración comunal confirmó que la escasez de materiales básicos paralizó parcialmente la capacidad de respuesta operativa en las diferentes arterias capitalinas durante las últimas semanas.

No obstante, Soledad Núñez aclaró que la intervención administrativa y el soporte técnico de la Fiuna permitirán reordenar los procesos que se heredaron.

“Recordemos que Vialidad ya fue intervenida, hoy de manera interina hay un director que es interventor luego de la Mafia del Asfalto. Hay ciertas cosas que ya están más ordenadas y otras que requieren de fortalecimiento, como es el caso de la usina más nueva que está en desuso, que es un despropósito”, sentenció la intendenta de Asunción.

Para cerrar, la máxima autoridad municipal garantizó que el equipo técnico ya se encuentra trabajando en la reprogramación logística para destrabar los cuellos de botella heredados por la administración saliente de Luis Bello.

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“También estuvimos viendo la situación crítica en la provisión de los materiales, que estaba en escasez, y vamos a solucionar ese problema”, concluyó Núñez, ratificando que el plan de bacheo integral se ajustará con rigor científico y auditorías financieras permanentes.