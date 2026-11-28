El SARS-CoV-2 o covid-19 se mantiene como el principal motivo de consulta por virus respiratorio en los establecimientos de salud de nuestro país, mientras las personas de 60 años en adelante y los niños menores de dos años concentran las internaciones por cuadros respiratorios, según el último reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Pese a que se observa un descenso de internados en la última semana, el rhinovirus y el SARS-CoV-2 lideran entre los principales virus responsables de hospitalizaciones en los servicios de salud. El informe, de este fin de semana, también confirma 32 fallecidos asociados a virus respiratorios en las últimas cuatro semanas y 294 decesos en lo que va de 2026.

SARS-CoV-2 lidera las consultas ambulatorias por virus respiratorios

En las semanas epidemiológicas 43 a 46, los hospitales centinela del Ministerio de Salud atendieron 6.381 consultas por Enfermedades Tipo Influenza (ETI), con el covid al frente de la demanda ambulatoria a nivel país.

En el mismo periodo, indica el reporte, hubo 1.041 hospitalizados por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). El 18% de los internados ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pese al descenso registrado en la última semana. Las personas de 60 años y más encabezan los ingresos, con el 30%, seguidas por los niños menores de dos años, con el 22%.

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Entre los pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves, el rhinovirus continúa como el virus predominante con el 54%, seguido por el SARS-CoV-2 y el metapneumovirus. También se registra circulación activa, en menor medida, de Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Influenza B, Adenovirus y Parainfluenza.

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En vigilancia genómica, el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública informa la circulación de Influenza A (H3N2) con predominio del subclado K (J.2.4.1) en la temporada 2026. Respecto al SARS-CoV-2, se confirma predominio del clado 26F (PJ.2.1), señalado como dominante en la región.

Virus respiratorio: 32 muertes en cuatro semanas y 294 en lo que va de 2026

Vigilancia de la Salud confirmó 32 decesos asociados a virus respiratorios en las últimas cuatro semanas: 18 por rhinovirus, 4 por SARS-CoV-2, 3 por Influenza B y 3 por Virus Sincitial Respiratorio (VSR). También se reportaron 1 fallecimiento por Influenza A H3N2, 1 por Adenovirus, 1 por Metapneumovirus y 1 coinfección por Influenza B más rhinovirus.

Con estos registros, el país acumula 294 personas fallecidas asociadas a virus respiratorios en lo que va de 2026.

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El reporte indica, sin embargo, un descenso pequeño en la cantidad de hospitalizaciones. En la semana epidemiológica anterior se hablaba de 1.111 internados y ahora se habla de 1.041 pacientes que requirieron internarse.

Síntomas respiratorios: uso de tapabocas, consulta médica y filtros

Ante síntomas respiratorios como tos o dolor de garganta, el Ministerio de Salud recomienda usar tapabocas para evitar contagios, acudir a consulta médica para recibir tratamiento oportuno y cumplir el reposo indicado. La cartera sanitaria recuerda no enviar a niños con síntomas a guarderías o colonias de vacaciones, por los filtros escolares, ni asistir al trabajo en esas condiciones para prevenir contagios y ausentismos masivos.

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Para reducir la dispersión de gotitas y aerosoles, se indica usar mascarilla cubriendo boca y nariz al tener síntomas o acudir a centros de salud, sin retirarla al toser o estornudar. También se debe cubrir boca y nariz con pañuelo desechable e higienizarse las manos —o usar la flexura interna del codo y nunca la mano—, lavar las manos con frecuencia, ventilar ambientes cerrados y evitar el contacto con personas con síntomas.