Las notificaciones de casos sospechosos de dengue registran una tendencia ascendente en el país desde hace varias semanas, advierten desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), aunque hasta el momento no se han reportado casos confirmados en el período reciente ni evidencia de circulación viral activa, según el último reporte epidemiológico.

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De acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Vigilancia de la Salud, el promedio actual es de 318 notificaciones de sospecha por semana, con un incremento concentrado principalmente en Central, Asunción, Itapúa, San Pedro y Alto Paraná.

Dengue: Panorama epidemiológico en Paraguay

De acuerdo al reporte de Vigilancia de la Salud, durante las últimas tres semanas epidemiológicas no se confirmaron casos de dengue, ni se registraron brotes o fallecidos asociados a la enfermedad. Sin embargo, resaltan que las notificaciones por casos sospechosos, sigue aumentando significativamente.

En lo que va del año, el total de personas diagnosticadas con dengue en Paraguay permanece en 294 casos.

Salud hace un llamado a la prevención ante las lluvias

Ante el pronóstico de lluvias para los próximos días, las autoridades sanitarias reiteran la necesidad de eliminar posibles criaderos de mosquitos, medida clave para reducir el riesgo de transmisión de dengue, chikunguña y otras arbovirosis.

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Entre las principales medidas preventivas señaladas se encuentran:

Eliminar o resguardar objetos: Desechar elementos en desuso que acumulen agua (como tapitas, botellas o envases) y poner bajo techo o cubrir aquellos que no puedan eliminarse, como neumáticos o electrodomésticos en desuso.

Controlar depósitos de agua: Mantener tapados tanques, tambores y cubetas, además de clorar las piscinas.

Cuidado diario y limpieza: Renovar el agua de los bebederos de mascotas todos los días, lavando previamente las paredes del recipiente con cepillo, agua y jabón; emplear arena húmeda en floreros; vaciar el agua de los platos de macetas; limpiar periódicamente las canaletas y mantener libres de basura los registros para asegurar el drenaje.

Asimismo, el Ministerio de Salud recomienda acudir a un centro de salud y evitar la automedicación ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales u otros malestares.