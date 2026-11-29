Durante la peregrinación juvenil a Caacupé, celebrada el sábado 28 de noviembre, los jóvenes denunciaron el peso de la corrupción ante el caso Ueno Bank, y reclamaron condiciones para estudiar y crecer sin que sus proyectos dependan del origen familiar o de los contactos. Frente a ese reclamo, el cardenal Adalberto Martínez advirtió que la juventud “no quiere resignarse; quiere aportar a un país más justo y fraterno”.

Ese clamor de los jóvenes católicos, se cruzó en la homilía con la memoria de Andrés Bello —un humanista, jurista, escritor y educador venezolano-chileno nacido en Caracas en 1781, cuyo natalicio se recuerda cada 29 de noviembre— y con el inicio del Adviento, un tiempo que exige pasar de las palabras a los hechos.

Retomando el pensamiento de Bello, quien advirtió que “en vano se proclaman constituciones democráticas si no se forman ciudadanos capaces de practicarlas”, el cardenal sostuvo que “en vano tenemos también la Constitución Nacional del Paraguay si sus mandatos quedan como letra muerta” y trasladó esa idea a la fe al recordar el llamado del apóstol Santiago a poner en práctica la Palabra y no contentarse solo con oírla.

El cardenal invitó a mirar hacia adentro y a revisar qué habita en el propio corazón frente al egoísmo, la indiferencia y las necesidades de los demás. En esa línea, insistió en que la conversión exige hechos concretos de reparación: “Si hemos robado, devolvamos lo robado, en la medida de lo posible; si hemos difamado, reparemos la reputación dañada; si hemos agraviado a alguien, pidamos perdón y procuremos reparar el daño”.

El llamado a velar y estar preparados en la homilía del cardenal Martínez

La convocatoria a velar resuena en medio del clima político marcado por la causa vinculada a Ueno Bank, en la que hasta el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quedó recluido con prisión preventiva este fin de semana, sumándose a un grueso expediente de corrupción y estafa que golpea a exautoridades del Estado lideradas por el expresidente Santiago Peña.

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En este ambiente de desconfianza pública y con la crisis que afecta a 3 millones de paraguayos, las palabras del cardenal Adalberto Martínez adquieren un peso particular frente a la corrupción y a la impunidad frente a las leyes.

“Velar es mantenernos despiertos y atentos. Mirar dónde está nuestro corazón, cómo vivimos y qué sucede alrededor”, precisó en el plano espiritual. Martínez también llamó a permanecer alerta para “hablar con verdad, obrar con honestidad, escuchar a quienes reclaman ser oídos y acompañar a quienes han perdido la esperanza”.