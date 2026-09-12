El perro Aquiles agonizó por más de 20 horas sin veterinario y ahora piden desenterrar su cuerpo

Giovanni Gallagher, dueño de Aquiles, el perro que murió tras recibir un disparo de arma de fuego por parte de un iracundo vecino en Fuerte Olimpo, manifestó que desde la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal se comunicaron con él para solicitarle que desentierre el cuerpo del animal, lo coloque en una conservadora con hielo y posteriormente lo entregue a la Fiscalía.

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El objetivo del pedido es que el Ministerio Público de esta comunidad chaqueña haga llegar el cuerpo del animal hasta la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal, donde se le practicará una necropsia. El procedimiento busca aportar elementos que ayuden a esclarecer el caso y permitan que el supuesto autor del repudiable hecho reciba todo el peso de la ley.

Reacción tardía

Gallagher, quien es médico y además trabaja como forense en la Fiscalía, cuestionó la tardía reacción de la institución de Defensa Animal, al considerar que esta asistencia debió llegar cuando Aquiles todavía estaba con vida y necesitaba ser trasladado a una clínica veterinaria.

El propietario lamentó que en Fuerte Olimpo ni en ningún otro punto del Alto Paraguay exista actualmente una clínica veterinaria que pueda brindar atención especializada a los animales, situación que, según sostuvo, dejó al cachorro sin posibilidades de recibir asistencia profesional tras ser baleado.

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Hay que mencionar que desde el momento en que Aquiles recibió el disparo transcurrieron más de 20 horas de agonía. En un intento por salvarlo, su dueño le suministró algunos antibióticos, pero finalmente nada pudo evitar su muerte, provocando un profundo dolor en toda la familia, especialmente en los niños del barrio.

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El médico manifestó que hasta la fecha tampoco se logró detener al supuesto autor, quien ya cuenta con una orden de captura. Mucho menos se consiguió incautar el arma presuntamente utilizada para herir al animal.

Gallagher considera que, en estas circunstancias, poco o nada ayudaría enviar el cuerpo de Aquiles para una necropsia, teniendo en cuenta que cuenta con documentación que, según afirmó, puede demostrar en un eventual juicio oral que el animal murió como consecuencia del balazo que recibió.

Allanamiento sin éxito

El jueves, en horas de la tarde, mientras Aquiles todavía padecía la agonía que finalmente lo llevó a la muerte, agentes policiales de esta comisaría, acompañados por una comitiva fiscal, allanaron la vivienda de Gloria Salinas, concubina de Javier Cabañas, señalado por vecinos como el supuesto autor del disparo que terminó con la vida del indefenso perro.

La diligencia se realizó en el barrio San Blas de Fuerte Olimpo, donde ocurrió el hecho de presunto maltrato animal. Lastimosamente, el operativo policial resultó infructuoso, ya que hasta la fecha no se logró localizar a Cabañas, quien cuenta con una orden de captura y, además, registra antecedentes por hurto.

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El supuesto autor se estaría burlando de las autoridades, según manifestaron algunos vecinos, quienes aseguran haber visto al hombre dentro de la vivienda una vez que los agentes policiales se retiraron.

La casa allanada se encuentra en las faldas de uno de los cerros conocidos como los Tres Hermanos, en esta comunidad chaqueña.

Los vecinos sostienen que Cabañas se refugia en el cerro, entre la espesura de los árboles, cada vez que observa la llegada de los uniformados, y que una vez que estos abandonan el lugar vuelve a la vivienda sin mayores inconvenientes.

Aquiles, el cachorro

Aquiles era un cachorro de apenas siete meses, juguetón y bastante manso. Diariamente jugaba no solo con los dos niños de la familia, sino también con sus amigos del barrio.

De manera permanente se lo veía acompañando a los niños y jugando con ellos a la pelota en la canchita del barrio.

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Su dueño, Gallagher, relató que Aquiles era considerado un integrante más de la familia, por lo que su muerte y, especialmente, las circunstancias en que ocurrió, dejaron a todos “destrozados”.

“No encuentro palabras para explicarles a mis hijos. Permanentemente, en su mundo de inocencia, me preguntan por qué le mataron a Aquiles”, expresó el propietario.

La noche en que dispararon contra el perro, este se encontraba jugando con los niños en la canchita. Posteriormente regresó a su hogar junto con los dos pequeños dueños, a quienes se sumó otro amiguito para continuar jugando dentro de la casa del médico.

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Finalmente, cuando este último niño decidió regresar a su vivienda, el perro lo siguió, debido a que ambos eran vecinos.

Aquiles ingresó a la casa a la que había llegado el niño y fue allí donde recibió el mortal balazo de arma de fuego. Los vecinos escucharon el disparo y posteriormente observaron al animal salir corriendo y aullando del lugar.

El perro regresó a su hogar, donde uno de los pequeños dueños observó la sangre que cubría su cuerpo. El niño corrió a avisar a su padre, quien constató que efectivamente el animal perdía sangre y expulsaba espuma por la boca.

Tras realizar una inspección más detallada, pudo comprobar que Aquiles presentaba una herida de arma de fuego en el tórax, lado derecho, sin orificio de salida.

Imputación

El fiscal de la causa, Luis Amado Coronel, emitió una orden de captura contra Javier Cabañas, señalado por vecinos como el supuesto autor del disparo que terminó con la vida del perro Aquiles.

Además, procedió a imputar al hombre por crueldad animal, hecho tipificado en el artículo 68 de la Ley N.º 7513/2025, que establece una expectativa de pena de hasta seis años en caso de ser hallado culpable.