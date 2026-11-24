La fila empieza a formarse cuando todavía es de día. En las grandes tiendas del microcentro de Ciudad del Este, algunos compradores llegan la tarde anterior a la apertura y pasan la noche en la vereda para asegurarse un lugar entre los primeros.

La escena se repite cada noviembre y explica por qué el Black Friday se convirtió en el acontecimiento comercial más importante de la capital de Alto Paraná. Este año la feria se desarrolló del 19 al 22 de noviembre, coincidiendo con un feriado largo en Brasil. Los datos de la Receita Federal de Foz de Iguazú dan una idea de la magnitud: el jueves 30.130 personas cruzaron a pie el Puente de la Amistad, y el viernes, hasta las 17:00, ya eran 44.427. La cifra no incluye a quienes llegaron en vehículo ni a los compradores del resto del país.

Brasil lidera y Argentina crece

Brasil sigue siendo el principal origen del turismo de compras en la frontera, con visitantes que llegan incluso desde estados alejados. En celulares, notebooks y otros productos tecnológicos, la diferencia frente a los precios brasileños puede significar un ahorro importante.

El otro mercado que gana peso es Argentina. Julieta Arce Sandoval, gerente ejecutiva de Marketing de Nissei, explicó a ABC Negocios que, incluso con el arancel cero aplicado a los celulares en el vecino país, los precios allá siguen siendo considerablemente más altos que en Paraguay. Esa brecha mantiene vivo el atractivo de cruzar a comprar.

Comprador llega con el análisis de mercado

El perfil del comprador también cambió. Según Arce Sandoval, el visitante llega cada vez más informado, con los precios de su país como referencia y más capacidad para detectar oportunidades reales. Esa tendencia favorece la compra de equipos de mayor valor, donde la diferencia de precio pesa más.

Electrónicos, perfumes y ropa encabezaron las preferencias de los compradores. En tecnología sobresalen los celulares de gama media y alta, los televisores, las notebooks y el gaming; en belleza, fragancias, maquillaje y cuidado de la piel.

Ahorro y espectáculo combinado

Para los comercios, el descuento, que en algunos casos llega al 70%, ya no alcanza. La competencia se juega también en la experiencia de compra.

Las tiendas organizan el ingreso por tandas para evitar aglomeraciones y suman personal de asesoramiento para agilizar las decisiones. En Nissei, por ejemplo, la espera para entrar fue de apenas 10 a 15 minutos, y la propuesta incluyó Cajas Misteriosas con descuentos de hasta el 70%, juegos y sorteos; y la Garra Misteriosa con premios de un iPhone 18 o una PS5, los juegos de Jumping TEN y los sorteos destinados a quienes llegan primero.

La intención es que la visita combine ahorro, entretenimiento y seguridad, sostiene la ejecutiva de Nisei. “Bajo esa filosofía, la firma busca posicionarse como el Black más tecnológico del país, pero también como uno de los eventos comerciales mejor organizados”.