El martes 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del proceso de resolución de una entidad bancaria. Entre los clientes alcanzados por esta situación había 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) que cobraban allí sus haberes.

En las semanas que siguieron, cerca de 3.000 jubilados pasaron por puntos estratégicos de Banco Atlas. “Llegaban de todos los rincones del país. Algunos con bastón, otros del brazo de un hijo o de un nieto. Traían preguntas, pero sobre todo traían miedo: el de perder lo ahorrado”, cuenta Patricia Goto, gerente de Inteligencia de Negocios de Banco Atlas.

“Llegaban con muchas ganas de conversar. Aun en medio de la angustia, nunca perdían la amabilidad, y eso era lo que más nos conmovía”, recuerda Goto.

Reorganización en horas

Para los clientes, la noticia se tradujo en incertidumbre, angustia e impotencia. Para el resto de la banca, en una consigna inmediata: salir a contener.

“En cuestión de horas tuvimos que adaptar la operativa del banco para atender las necesidades más urgentes. Reasignamos equipos a la atención al público, habilitamos horarios especiales, simplificamos procesos y reforzamos canales telefónicos y de redes sociales para transmitir la información oficial disponible”, explica Víctor Sosa, gerente de Operaciones de Banco Atlas.

La premisa fue una sola, comparte el ejecutivo: “Estar presentes para la gente, dar respuestas y transmitir tranquilidad en un momento de incertidumbre”.

La app fue 15 veces más demandada

La inversión digital previa marcó la diferencia, argumentan los ejecutivos. “La apertura de cuentas desde el aplicativo móvil permitió absorber la ola sin sumar filas ni desgaste: tras la resolución, la demanda por ese canal se multiplicó por 15”, revela Sosa.

Pero la tecnología no lo resolvió todo. En sucursales y líneas telefónicas, la tarea fue otra. “No se trataba solo de dar respuestas, sino de contener emocionalmente a quienes llegaban muy afectados”, señala Goto.

Cinco días hábiles para G. 3,9 billones

Con el correr de los días, la incertidumbre crecía. El Gobierno y el Congreso actuaron: se promulgó la Ley Nº 7745, que amplía la Ley Nº 2334/03 de Garantía de Depósitos y habilita un anticipo de hasta 40 salarios mínimos por depositante, a pagarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Convertir la ley en dinero disponible exigió una coordinación fina entre el BCP, el Fondo de Garantía de Depósitos y las entidades financieras. En el plazo previsto, el anticipo llegó a más de 1,8 millones de ahorristas, por un total de G. 3,9 billones.

En paralelo, el IPS garantizó la continuidad de los pagos y trabajó con los bancos en la reubicación de los jubilados, comparte Goto.

Se habilitaron cuentas para más de 32.000 jubilados y pensionados, y las tarjetas y credenciales se entregaron a tiempo para que el lunes 16 de noviembre pudieran cobrar sin contratiempos.

“Hubo un intenso trabajo de coordinación y diálogo técnico entre los actores del mercado y el regulador, que permitió resolver en horas desafíos operativos complejos”, resume Goto.

El “gracias” de los jubilados

Más de 300 colaboradores de Banco Atlas se dedicaron a atender a los jubilados. Muchos llegaban con problemas de salud o dificultades para movilizarse. Cada atención, cuenta Sosa, fue también un acto de escucha.

“Hubo jornadas hasta altas horas de la noche, fines de semana y horas lejos de la familia. Varios colaboradores lo describieron como un sentimiento casi patriótico: aportar su granito de arena para que nadie quedara desamparado”, relatan los ejecutivos de Banco Atlas. “El ‘gracias’ con el que se despedían fue nuestro motor y nuestra mejor recompensa”.

Un caso puntual

Desde el primer día, el gremio bancario calificó lo ocurrido como un caso puntual, y en Banco Atlas coinciden: “Atravesamos estos días desde una posición firme, con niveles de liquidez y solvencia por encima de los exigidos por la normativa”, afirma Goto. Esa fortaleza, agrega, fue la que permitió movilizar recursos, tecnología y equipos.

Goto tampoco ve en riesgo la bancarización. “El sistema funciona con normalidad y las personas no lo abandonan, sino que se reubican en otras entidades. El desafío es que esa transición sea ordenada y que cada una encuentre una institución en la que confiar”.

Innovar sí, improvisar no

Para Sosa, el episodio deja una lección que excede a un banco. “Podemos ser innovadores, ágiles y disruptivos. Podemos simplificar procesos y acercar servicios a más personas. Pero innovar nunca debe significar perder de vista aquello que sostiene al sistema: la prudencia, la sostenibilidad, los controles y el cumplimiento de las normas”.

Por eso, agrega Goto, la banca es una de las industrias más reguladas, y tanto el Estado como las entidades deben estar a la altura de esta responsabilidad.

El objetivo, concluye, es que la confianza de los paraguayos en el sistema salga de esta prueba “aún más sólida que antes”.