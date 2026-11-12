Terminal de Asunción: advierten a Soledad Núñez de “saqueo” a fin de año si no desarma cajas paralelas

A más de una semana del juramento de la intendenta de Asunción, Soledad Núñez, funcionarios y permisionarios de la Estación de Buses de Asunción (EBA) claman a la jefa comunal el desmantelamiento de esquemas de recaudación paralela heredados de las gestiones de los cartistas Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello.

Estación de Buses de Asunción: cajas paralelas y el ultimátum antes de Caacupé y Navidad

Ante la proximidad de las festividades de Caacupé, Navidad y Año Nuevo, los afectados exigen una intervención antes de diciembre y la remoción urgente de los encargados, para evitar que la falta de recursos paralice la dependencia. El reclamo apunta a frenar las irregularidades acumuladas y el presunto desvío de recursos de cara al masivo movimiento que generan las festividades marianas y de fin de año.

Los denunciantes advierten sobre el colapso financiero y operativo que se gesta en la dependencia si las autoridades municipales no actúan con firmeza inmediata. “Si Soledad Núñez no viene antes de diciembre, no va a alcanzar ni para combustible ni para nada” señalan los afectados, quienes pidieron anonimato por temor a represalias de los esquemas que operan en al dependencia comunal.

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Los trabajadores sostienen que las anomalías administrativas operan sin ningún tipo de freno institucional dentro de la dependencia. “Aquí la caja paralela continúa campante y necesitamos que la intendenta venga con urgencia a sacar a la gente que está aquí, porque están haciendo muchas irregularidades”, denuncian.

Los trabajadores señalan que el volumen de dinero que maneja diariamente la estación contrasta fuertemente con la opacidad sobre su destino final y la falta de rendición transparente de cuentas.“La terminal mueve muchísimo dinero, G. 300.000 en promedio se paga de embarque por cada colectivo que sale de acá, pero de ahí a que toda la plata que se cobra entre a las cajas de la Municipalidad, eso es un misterio”, sentencian.

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Planilleros y descontrol en la asistencia de funcionarios de la Terminal de Asunción

Según los funcionarios, la asunción de la nueva jefa comunal generó un inusual y repentino movimiento de “planilleros” en la terminal, motivado por el temor a las fiscalizaciones sorpresa implementadas en varias dependencias. Este escenario hizo notoria la presencia masiva de personas sin funciones asignadas, que pretendían mostrarse en los pasillos tras meses de ausencia.

El desorden interno se tradujo en una saturación de personal que deambula por las instalaciones bajo la escasa supervisión general. Los permisionarios detectaron la presencia de rostros completamente nuevos y describen un ambiente donde, debido al hacinamiento de empleados sin cargos, entre ellos mismos “se chocan todos”.

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Los trabajadores señalan además que la total ausencia de controles de acceso, sumado a la distancia de la entidad con la sede central de la comuna, facilitan que este tipo de irregularidades permanezca impune durante cada jornada laboral.

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La multiplicidad de entradas de la terminal permite que los funcionarios “fantasma” ingresen únicamente para marcar su asistencia en los relojes biométricos o planillas y se retiren de inmediato sin cumplir horario.

Abandono edilicio y riesgos de seguridad en la estación de buses

En un recorrido de un equipo periodístico de ABC, este jueves, se constató que el deterioro edilicio se agrava y se extiende peligrosamente desde la parte antigua hacia el sector nuevo.

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Durante el recorrido se observó que no solo persisten, sino que se multiplicaron las aberturas en los techos, los paneles completamente destruidos y chapas de zinc colgando directamente sobre las zonas de circulación masiva de pasajeros.

El riesgo físico para los usuarios es latente debido al desprendimiento constante de trozos metálicos, canaletas de hierro y parlantes que permanecen colgados precariamente sobre los pasillos. A esto se suma una evidente falta de limpieza y mantenimiento en los techos, donde se acumulan la suciedad, las telarañas y artefactos de iluminación dañados tanto en el bloque viejo como en el nuevo.

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Las falencias en materia de seguridad contra incendios y protección eléctrica representan otra bomba de tiempo en las instalaciones de la concurrida terminal. En el sector nuevo se constató la total ausencia de extintores en puntos marcados con carteles de señalización y gabinetes de mangueras completamente vacíos y abiertos, mientras que en la zona vieja persisten peligrosas marañas de cables colgando sobre boleterías.

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La infraestructura vial y peatonal exterior e interior presenta un estado calamitoso que dificulta la normal operatividad de los ómnibus de media y larga distancia. La pista de rodadura exhibe baches profundos y asfalto destruido, los andenes de maniobra están agrietados y rotos. Las escaleras carecen de peldaños seguros y las pasarelas muestran grietas visibles.

Soledad Núñez enfrenta consecuencias del desvío de bonos y déficit salarial en gestiones de Nenecho y Bello

Los registros contables del Balance General 2025 exponen de manera lapidaria el uso deficitario de los recursos financieros generados por la propia Estación de Buses durante las administraciones anteriores. En ese período, el exintendente Luis Bello y Óscar “Nenecho” Rodríguez dilapidaron el 115% de los ingresos de la EBA únicamente en el pago de salarios, registrando una recaudación de G. 20.368 millones frente a egresos por G. 23.497 millones.

La desproporción presupuestaria anuló por completo cualquier posibilidad de inversión en infraestructura tras la reapertura del bloque incendiado en marzo de 2017 e inaugurado en diciembre de 2022. Nenecho Rodríguez dispuso en total de G. 22.630 millones en bonos municipales para reparar la terminal. Primero, de G. 4.630 millones, provenientes de la emisión G6 autorizada en 2019, cuando presidía la Junta Municipal, y emitida en 2020, cuando ya había asumido como intendente, tras la renuncia de Mario Ferreiro.

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Al año siguiente, con la emisión de los bonos G7, volvió a incluir G. 18.000 millones en el plan de inversión, destinados inicialmente a la modernización integral de la terminal. Dicho monto fue reasignado por Nenecho, con el aval de su mayoría en la anterior Junta Municipal, para financiar el bacheo de calles, ejecutado posteriormente por Luis Bello bajo el Plan Asu 400 cuadras.

Rodríguez renunció en agosto de 2025 ante su inminente destitución. La intervención de su gestión, encabezada por Carlos Pereira, documentó el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8, que debieron ser para obras, a gastos corrientes. Parte de ese dinero se usó para pagar por “insalubridad” a funcionarios de la EBA. Luis Bello, quien completó el periodo hasta octubre de 2026, mantuvo el uso deficitario de los recursos de la terminal. Ahora, los permisionarios piden a Soledad Núñez que tome medidas para frenar las consecuencias de la pasada mala gestión municipal.