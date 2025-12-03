Afirman que fugas en bancada cartista no afectan la mayoría oficialista

Carlos Núñez, Erico Galeano y Alfonso Noria oficializaron su salida de la bancada de Honor Colorado para formar una propia independiente. Núñez minimizó esa situación y descartó que se trate de una ruptura para el foicialismo.

Consideró que la decisión de los senadores se enmarca en la dinámica interna del Partido Colorado, que definió como una “asociación de hombres libres”.

Según Núñez, la fragmentación no afecta la gobernabilidad debido a que los proyectos del Ejecutivo suelen aprobarse con mayoría amplia, incluso con apoyo de sectores de la oposición.

El presidente del Congreso insistió en que la prioridad es no bloquear la agenda presidencial y que las decisiones internas de las bancadas no alterarán la línea de trabajo con el Ejecutivo.

Muchas “diferencias” en el Partido Colorado

Sobre las molestias internas que derivaron en la formación de la nueva bancada, Núñez evitó profundizar, pero reconoció que dentro del movimiento existen debates “complejos y diferencias” sobre decisiones políticas recientes.

En cuanto a Lizzarella Valiente, quien aún no oficializó su salida pese a expresar molestia, dijo que probablemente uno de los detonantes es el juicio político contra su esposo, Nenecho Rodríguez. Sin embargo, aclaró que ella le confirmó que no dejará el cartismo pese a estar inconforme con algunas figuras.

“En ningún momento tuvo la intención, a lo menos desde que me comentó, sacaron de contexto una foto de una visita de Pedro Alilana”, sostuvo.

Gobierno no pierde mayoría, sostiene Bachi

A pesar del reacomodamiento político, Núñez buscó transmitir normalidad en las filas coloradas.

“Yo no veo una pérdida de la mayoría. Nosotros la última mesa directiva tuvimos con 29 votos más uno que no estuvo, que era Javier Zacarías. O sea, 30 tenía que ser. De por sí, si es como bancada Honor Colorado, estamos minoría. Y en este caso, yo conversé con los tres colegas. Ellos arman una bancada del Partido Colorado, una bancada independiente, pero siguen apoyando los proyectos del Ejecutivo y del partido. Es lo que ellos me dijeron”, sostuvo en ABC Cardinal.

