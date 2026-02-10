Reforma de la caja fiscal: Maidana defiende postergación y apunta a evitar una mayor crispación social

Tras la postergación en el Senado del estudio de la reforma de la caja fiscal, el senador Derlis Maidana sostuvo que la intención inicial del oficialismo era tratar y aprobar rápidamente la versión proveniente de la Cámara Baja, pero reconoció que esa celeridad contribuyó a generar un fuerte malestar social.

Recordó que durante la audiencia pública, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que, en el caso de la Fuerza Pública, más del 85% del sistema previsional es financiado por el Estado. No obstante, insistió en que era necesario escuchar a todos los sectores involucrados.

“El apuro con el que se pretendía aprobar el proyecto influyó en aumentar un malestar social, no solo de docentes, sino también de la fuerza pública, magistrados y una gran parte de la ciudadanía que simpatiza con los reclamos”, afirmó.

Docentes coparon Asunción con 270 colectivos

El senador destacó la magnitud de la movilización docente y aseguró que, según informes policiales, unos 270 colectivos llegaron desde distintos puntos del país para participar de la protesta.

“Eso no es poca cosa. Hoy vi la plaza absolutamente llena, algo que no ocurrió ni con otras leyes complejas como la del Servicio Civil o la Superintendencia de Pensiones”, señaló, al tiempo de advertir que decisiones económicas sin evaluar el costo social podrían afectar la paz social.

Recuerdos del pasado y costos políticos

Maidana también hizo un repaso de antecedentes políticos y recordó que, durante el inicio del gobierno de Horacio Cartes, el descuento salarial a docentes derivó en un fuerte desgaste para el oficialismo.

“Esa actitud que tuvimos en 2017 nos costó carísimo. Perdimos la interna contra Mario Abdo Benítez con Santiago Peña”, rememoró.

En ese contexto, negó que la postergación represente una derrota del Gobierno. “No es que arrugamos ni nos bajamos los pantalones; simplemente escuchamos”, aseguró.

Apertura a modificaciones y búsqueda de consensos

El legislador afirmó que existen sectores de la oposición dispuestos a acompañar la reforma si se introducen cambios al proyecto. Mencionó, entre otros, al senador Eduardo Nakayama, quien planteó una aprobación con modificaciones.

“Vamos a agotar todas las instancias de diálogo. Dos meses más no son nada si eso permite lograr consenso”, expresó.

Reconocimiento a la labor docente

Maidana dedicó un extenso tramo de su argumentación a destacar las particularidades del trabajo docente, señalando que se trata de una profesión sacrificada y con condiciones muy distintas a las de países desarrollados.

“Hoy los maestros actúan como psicólogos, psicopedagogos, trabajan en condiciones difíciles, con infraestructura deficiente y caminos en mal estado. Por eso escuchamos sus reclamos, aunque eso no significa que vamos a aceptar todo lo que pidan”, aclaró.

“No es una derrota del Gobierno”

Finalmente, insistió en que el Gobierno mantiene firme la intención de avanzar con la reforma de la Caja Fiscal, impulsada por el presidente Santiago Peña, pese a tratarse de un tema sensible.

“Postergar no es retroceder, es analizar mejor, mejorar el texto y aprobar. Ya pasó con la Superintendencia de Pensiones. Estoy seguro de que el 25 de marzo vamos a sacar adelante esta reforma”, concluyó.