Yolanda culpa a máquinas de votación el ingreso de carruajes, aludiendo a Chaqueñito

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) se refirió a la situación del senador cartista y exCruzada Nacional, Javier “Chaqueñito” Vera, quien está en la picota por una serie de hechos que ponen en jaque su permanencia en la Cámara Alta.

En el último escándalo de los supuestos audios, la Fiscalía abrió una investigación penal por el caso de sextorsión que involucra al senador Vera. La fiscala Adriana González, designada en el caso, investigará sobre los audios en que hablaría de presuntas intenciones de abuso contra menores.

Vera pidió permiso por tiempo indefinido, que no sería aceptado en la Cámara Alta, según anunciaron voceros de Honor Colorado, como el titular del Senado, Basilio “Bachi Núñez” y el líder de bancada, Natalicio Chase. Este sector incluso anunció que prepara el libelo acusatorio contra Vera para solicitar su pérdida de investidura.

Sobre los cuestionamientos a Vera, la senadora Yolanda Paredes dijo que se trata de “un tipo que traicionó la voluntad popular” y confianza de la gente. “¿Qué se puede esperar de un carruaje así? Esta es la consecuencia. ¿O qué es lo que pensaron los cartistas? ¿Que ellos (HC) compraron oro bruto?. Compraron un plástico de porquería de segunda. El problema es ese", aseveró la parlamentaria de la oposición.

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Seguidamente, Paredes admitió que en la confección de las listas de candidatos al Senado por Cruzada Nacional en las elecciones de 2023 “no tenía la visión de qué clase de gente” se presentó como aspirante al Parlamento. Agregó que su equipo político no tenía conocimiento del perfil, tal como exhibe ahora el cuestionado senador Javier Vera.

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“Nadie con su sano juicio va a meterle, a alguien con este perfil a su lista para que después la mierda se vaya al ventilador y vuelva hacia nosotros, sobre mí. O sea que nadie en su sano juicio puede hacer esto. En aquel momento, nosotros ponele que un año, por ahí, hicimos campaña, nunca tuvimos un episodio de este tipo, de desborde, de que esta vida desordenada, nunca nadie dijo nada, en ningún momento. O si no, pero éramos los primeros que le íbamos a dar la patada ya en la lista. Nosotros tuvimos un año de campaña normal, absolutamente. Entonces, ¿cómo yo adivinar el futuro? ¿Cómo saber que el tipo (Javier Vera) se me iba a vender a los 30 segundos? Es misión imposible", manifestó la senadora de Cruzada Nacional.

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Máquinas de votación

En otro momento, la senadora Yolanda Paredes recordó las máquinas de votación que se utilizaron en las elecciones generales de 2023, muy cuestionadas en su momento por Partido Cruzada Nacional, que lidera Paraguayo Cubas.

Dijo que lastimosamente a Cruzada Nacional le tocó las innovaciones del Código Electoral y refirió las “famosas” listas abiertas y votos preferenciales.

“Digamos, los popes de los partidos, las cabezas hacían sus listas y era número uno fulanito, número dos, era digitado. Si nosotros hubiéramos digitado esta lista, ¿vos pensabas que Chaqueñito iba a ser dos, tres, cuatro (electos) ? Ni nunca. Chaqueñito tiene perfil de relleno, y no me van a decir que los otros partidos nunca rellenaron. Muy fácil, ahora te hablan de boca llena. Todos rellenamos, ¿dónde encontraremos 45 tipos que se presten a formar una lista, a entrar en la política? Cuarenta y cinco tipos decentes y sin ningún tipo de mancha. No vas a encontrar en Paraguay", lamentó.

Paredes indicó que para su sector no hay dudas que las máquinas de votación fueron “tocadas”. “No puede ser que cuatro carruajes de 5, 4 entren carruajes. Ninguno de nuestro equipo. Ninguno del primer anillo nuestro. Ninguno entró. No puede ser a nivel país. En Ciudad del Este, ninguno entró Nadie de nuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace suponer eso? Y tampoco lo que entraron tienen los perfiles de líderes políticos. Son soberanos desconocidos", sostuvo.

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Suplente debe asumir banca, afirma

La senadora de la oposición Yolanda Parede fue consultada sobre la situación de Javier Vera en caso que se concrete su expulsión de la Cámara Alta. Respondió que en ese caso debe asumir el curul la arquitecta Lucía Mendoza, quien ya asumió en reemplazo de “Chaqueñito” cuando fue suspendido por 60 días tras la difusión en donde habló de un supuesto direccionamiento de la donación de Taiwán.

Paredes cree que los senadores cartistas respetarán la ley. Aseguró que la legislación electoral es muy clara al respecto, que en caso de renuncia, muerte o inhabilidad de un senador titular debe asumir el suplente.

“Lo que causa jurisprudencia en este asunto es que ya la arquitecta Lucía Mendoza ya juró como suplente de Chaqueñito. Entonces, existe un antecedente muy cercano, y si es que eso se hizo de forma ilegal, tenemos que irnos todos los presos, empezando desde arriba abajo, los 45 senadores que permitimos que Lucía Mendoza jure. Entonces, me parece que no hay ningún lugar siquiera para interpretación a los efectos de impedir que Cruzada Nacional acceda a esa banca”, puntualizó.

También se refirió a la mayoría de Honor Colorado y aliados en la Cámara Alta, que contaban con Javier Vera, con 23 votos asegurados, pero ajustado.

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Paredes afirmó que la presencia de Lucía Mendoza tampoco asegura la mayoría de la oposición. Apuntó que todo depende de los votos de la disidencia colorada.

“Nosotros dependemos siempre de la disidencia colorada. Entonces, el hecho de que Lucía Mendoza suma a esa banca, mayores diferencias, no va a existir per se. No va a cambiar la relación de fuerzas”, remarcó.