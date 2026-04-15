Nicanor ratifica críticas a Peña: “Se rodea de personajes que alardean virtud y eficiencia”

“Entre compañeros políticos tenemos que decirnos la verdad. Si realmente compartimos un proyecto común y queremos un futuro mejor para nuestro pueblo. Y no estamos ahí para sacar provecho del poder o de nuestro posicionamiento en la jerarquía del Estado. Tenemos que decirnos la verdad. Si no nos decimos la verdad el Palacio se convierte, el gabinete, en un torneo de máscaras. Nunca uno muestra su semblante. Y por ahí si le se se le cae la máscara, e inmediatamente pone otra máscara. Entonces, el que no dice la verdad juega con la hipocresía y está defendiendo sus intereses personales".

Así manifestó hoy el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), al ser consultado sobre sus fuertes cuestionamientos al gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) que formuló la semana pasada y que encendió la interna en el movimiento Honor Colorado. Dirigiendose a Peña dijo que “la soberbia es la víspera de la caída”.

Duarte Frutos fustigó, por ejemplo, a Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a quien trató de inútil, entre otros epítetos. El exmandatario y extitular de la ANR, es cercano al exgobernante Horacio Cartes, quien es jefe de Honor Colorado y actual presidente del Partido Colorado.

Nicanor comentó que al momento de expresar sus críticas, “varios del entorno más cercano al presidente Peña” ya hicieron lo propio, pero no dio nombres.

“Los hombres más importantes desde el vicepresidente de la República para abajo. Todos dijeron lo que ya han manifestado. Ahora, de que yo haya explicitado un poco más, bueno, pero creo que para mejorar en el ejecutivo, evaluar estas demandas, estos reclamos. Yo no soy hombre del Ejecutivo. Yo no soy funcionario del Gobierno”, manifestó Duarte Frutos, a radio 650 AM.

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El expresidente rechazó el mote de infiltrado porque no se sienta “en la mesa chica del poder”. Indicó que ahí lo que Peña tiene que mirar.

Dice que no se subordina a nadie

“¿Quiénes están en la mesa chica? Yo no estoy en la mesa chica ni estoy en la mesa grande. No me interesa estar. Yo estoy en el partido en la Junta por Voluntad Popular. No tengo jefaturas, ni estoy para subordinarme a nadie, salvo al pueblo Colorado que me votó y he decidido acompañar la conducción del presidente Horacio Cartes porque creo que él se consagró de líder en el partido” (sic), expresó, en otro momento, Nicanor Duarte Frutos.

El expresidente dijo que Horacio Cartes es el “líder real” del Partido Colorado. Señaló que el expresidente le invitó para integrar su proyecto político con el objetivo de articular los esfuerzos.

“Integramos las ideas y si miramos de manera mucho más sensible a la sociedad, no solo a la dirigencia de base, el coloradismo puede seguir conservando el poder y mejorando su función, su actitud, su tarea con respecto a los grandes desafíos que tenemos todavía, la pobreza, la desigualdad, la fragilidad de las instituciones, los servicios públicos”, manifestó Duarte Frutos.

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Sobre críticas de Alliana y Riera

Seguidamente, Duarte Frutos fue consultado sobre las expresiones del vicepresidente y futuro presidenciable de HC, Pedro Alliana, y el ministro de Interior, Enrique Riera. El futuro presidenciable por HC dijo que no permitirán actores que buscan “pelea y división”.

En tanto el senador con permiso y cuestionado exintendente de Asunción señaló que “cuervos” y “carroñeros” quieren aprovecharse de la convalecencia de Cartes, quien se recupera de una intervención quirúrgica en el corazón.

“Yo interpreto desde un punto de vista de un enojo, que cuando alguien sale a confrontar desde la perspectiva de lo que interpreta y ve cómo se desarrolla la primera línea del Presidente. Molesta cuando uno dice la verdad. Gente más cercana al comando a Honor Colorado y al presidente Peña dijo cosas peores”, remarcó.

En ese sentido, Nicanor aseguró que seguirá con las críticas y reiteró que no integra “la mesa chica ni en la mesa grande” del poder.

“Mi única conexión con Honor Colorado es el presidente Horacio Cartes. Yo no estoy involucrado en la cotidianidad”, aseveró.

Consultado cómo es su relación con el expresidente Cartes, el expresidente Duarte Frutos respondió que la misma es “buenísima”.

“¿Qué pasaría de la política si todos pensáramos de la misma manera y reprimiéramos la controversia necesaria que enriquece la política y puede enriquecer el itinerario de un gobierno? Entonces no somos demócratas. Pensamos en una homogeneización del pensamiento. El pensamiento planteado con buenas intenciones, porque yo no soy opositor. Tampoco voy a ser funcional a algunos personajes que todos los días ahí están alardeando eh virtud y eficiencia. No, yo como colorado y como miembro de la Junta de Gobierno trato de traducir lo que siente gran parte de nuestro partido de la sociedad. Yo he recibido críticas feroces cuando fui presidente", recordó.

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Cartes preocupado por deudas

Asimismo, Duarte Frutos contó que Horacio Cartes está preocupado por las deudas del Estado con empresas constructoras, vialeras y farmacéuticas, su superan US$ 1.300 millones, aproximadamente.

“Yo hablé con el presidente (Cartes), le visité hace 8 días exactamente. Está preocupado por las deudas. Y claro, vos no podés hablar de crecimiento económico. No podés hablar de que Paraguay es el país más o menos Suiza. Hasta en el evento del Fondo Monetario, que decíamos Suiza. Bueno, y después la economía de guerra, que para mí es una expresión poco feliz. En todo caso hablemos de un momento de austeridad”, aseveró.

En otro momento, Duarte Frutos dijo que cuándo el Estado paraliza obras e inversiones, cae el empleo. Indicó que ese fenómeno perjudica al pueblo y pierde su poder adquisitivo y de compra.

“Entonces, los comercios lo que quiera bajan sus ventas, eso es recesión y es más desempleo. Entonces, ¿qué es más grave? Aferrarse a un déficit muy bajo y consecuentemente paralizar todo lo que acabo de señalar, generar desempleo, recesión, eh falta de circulante, incertidumbre y pobreza. O sea, que endeudarse más y aprender de ese error entonces. No, es la salida. El déficit no puede ser una práctica constante. El déficit debe ser un recurso. No producto de la coyuntura", sostuvo.

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Alliana es el candidato

El expresidente Duarte Frutos refirió además que el vicepresidente Pedro Alliana es el candidato ideal de Honor Colorado a la Presidencia de la República para el 2028. Indicó que en el oficialismo “no hay otro candidato que mida como él”.

También señaló que para la precandidatura a la vicepresidencia de la República hay varios posibles postulantes y citó que al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. También mencionó al senador con permiso y ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

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“Para mí hay varios candidatos. Ahí está, por ejemplo, Barruja, es para mí también un gran candidato, un tipo que tiene muchos recorrido”, subrayó.