Hernán Rivas renuncia al Senado

En comunicación con ABC Color este viernes, el senador cartista Natalicio Chase (ANR, Partido Colorado), líder de la bancada del movimiento oficialista Honor Colorado en la Cámara Alta, anunció que el senador Hernán Rivas (ANR), investigado por el supuesto uso de un título universitario de contenido falso, presentará su renuncia al Parlamento “en las próximas horas”.

Hasta ahora, el oficialismo cartista en el Senado había cerrado filas en torno a Rivas, quien es investigado por denuncias que afirman que nunca cursó la carrera de Derecho y que se valió de un título universitario de contenido falso, de una universidad privada, para conseguir ser designado como representante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de evaluar el desempeño de jueces.

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Ayer jueves, la Corte Suprema de Justicia anuló el sobreseimiento definitivo del parlamentario que había decidido un juzgado, y ordenó que la causa vaya a juicio.

“Insostenible”

El senador Chase admitió que la situación de Rivas se tornó “insostenible” para el cartismo en el Senado y que dejó de haber un “consenso” y “cohesión” en la bancada oficialista sobre el caso.

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Ante esa situación, comentó Chase, se comunicaron con Rivas el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez; el propio Chase y el vicelíder de la bancada cartista en el Senado, Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna.

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“Hablamos de la situación que veíamos venir, los análisis que estábamos haciendo respecto al caso al cual él está sometido”, dijo el senador Chase.

En esa conversación, según relató, el senador Rivas “comunicó que presentará su renuncia en las próximas horas”, una decisión que Chase atribuyó a una “iniciativa de él para sacar la discusión del Parlamento y llevarla al Poder Judicial, donde él va a poder defenderse”.

“Nos aliviana la carga que sea una iniciativa personal de él”, manifestó Chase.