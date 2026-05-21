Además de fallas en las máquinas de votación, apoderado del PLRA denuncia exclusión en la revisión

El ingeniero Luis Benítez, experto en informática, cuestionó la seguridad de las máquinas de votación que serán utilizadas en las próximas elecciones internas, ya que presentan “vulnerabilidades estructurales” que no fueron auditadas de manera rigurosa, lo que da paso a posibles riesgos de manipulación del sistema, criticando la falta de controles técnicos por parte del TSJE.

A esta crítica se sumaron apoderados del PLRA, de los movimientos internos de la ANR y de varios partidos de la oposición, quienes incluso expresaron sentirse excluidos del proceso de verificación del software y hardware de las máquinas.

Diego Garcete, apoderado del Frente Radical del PLRA, denunció que durante una prueba reciente de las máquinas realizada esta semana, las mismas no imprimieron en las papeletas nombres de al menos dos cargos internos del PLRA, lo que podría significar un grave problema tanto para las internas, como para las generales.

“Dos máquinas nuevamente fallaron en la impresión del boletín de voto, entonces nos parece muy preocupante y sobre todo en la situación también que vive la ANR dentro de su interna donde ayer le he escuchado a la doctora Mónica Seifart de que a ellos sí se le va a permitir realizar la auditoría de software y hardware que solicitaron el 7 de mayo. Sin embargo, nosotros el 24 de febrero pasado, de conformidad al calendario electoral establecido en el TSJE (...) Entonces nosotros de conformidad de lo establecido en el TSJE habíamos solicitado en el partido la designación de apoderados técnicos e incluir el periodo de verificación de máquinas que fue omitido por nuestro tribunal", precisó.

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Desconocen a apoderado del PLRA

Agregó que el error de las máquinas de votación, llevado al campo unas elecciones generales, para los cargos de senadores y diputados, contando tres boletines por mesa podrían sumar 45.000 votos en total, “ahí tenemos los accidentes que tenemos en el Congreso actualmente”, fustigó.

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Garcete se sumó a la denuncia del senador del PLRA Ever Villalba, quien tildó al apoderado del PLRA, Carlos Díaz Casabianca, de ser un infiltrado del cartismo que responde al Presidente del Congreso Nacional, el colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez.

Según Garcete, Díaz Casabianca ni siquiera está afiliado al PLRA, además, en sus 20 años de militancia liberal, nunca vio al supuesto apoderado técnico del PLRA.

“Es la primera vez que yo le veo y ni siquiera está afiliado al partido, no siente la causa del partido. Sin embargo, he visto que con sus declaraciones pretende legitimar todo un proceso electoral viciado de manto de irregularidad, de falta de transparencia. Entonces, nosotros hoy vamos a pedir la suspensión de la auditoría judicial, que no se mueva ningún útil hasta que a nosotros nos autoricen en igualdad de condición que la ANR la verificación de las máquinas por nuestro técnico”, detalló.

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Contó que este apoderado ingresó de la mano del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, a quien acusó de “quedarse callado” cuando le sacaron el presupuesto de Hambre Cero, por lo que no le sorprendería que se quede callado al ver que quieren violentar la voluntad popular del pueblo paraguayo.

“Nosotros cuando solicitamos (al TSJE) en febrero pasado y no nos dieron ninguna participación, la vicepresidenta del partido solicitó al comité político y ahí le conocimos y nos enteramos que vino de la mano Armando Espínola, que dice que cuando él era senador, él le conoció y que era muy buen tipo y entonces le llevó y ahora es él el que pretende legitimar todo este proceso", contó sobre como se enteraron de la existencia de Díaz Casabianca.