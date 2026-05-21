“Están carneando vehículos pagados por todos los asuncenos”, denuncia Sole Núñez

“Esto ya no es solamente abandono. Acá hay máquinas municipales desarmadas, carneadas, con faltantes, vehículos que deberían estar trabajando para la ciudad” señaló Soledad Núñez al recorrer la Unidad de Excedentes de la comuna junto a concejales opositores.

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Durante el recorrido, acompañado por funcionarios y encargados del local, Núñez dijo haber identificado tractocamiones sobre tacos, camionetas sin ruedas ni accesorios, y entre cuatro y seis camiones recolectores “relativamente nuevos, pero que, sin embargo, ya no cuentan siquiera ni con sus respectivos motores”. Añadió que algunos ya han sido incluso tomados como refugio para gatos y pájaros.

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“Cuando uno entra acá y ve máquinas desarmadas y piezas que desaparecieron, es imposible no preguntarse qué pasó y quién permitió llegar a esto. Mientras la ciudad se cae a pedazos, acá están dejando perder recursos millonarios que pertenecen a los asuncenos”, afirmó la candidata quien prometió una reingenieria completa del proceso si llega a la Intendencia de Asunción.

Subrayó que a esto se suma que el trámite burocrático para dar de baja y llevar a subasta pública los activos en desuso lleva un mínimo de dos años.

“Aquí hace falta rediseñar todo el sistema: el esquema de inventario, cómo dar de baja, el acompañamiento y sobre todo el control para saber qué es lo que pasa con las maquinarias, los camiones, que son tan necesarios para que la ciudad esté en buenas condiciones y que llegan completamente carneados y en condiciones que son cuestionables por todos nosotros” resaltó.

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A raíz de la situación encontrada en el predio, Núñez adelantó que solicitó a la concejala Paulina Serrano que junto a otros concejales municipales, se impulse un pedido de informe para conocer el estado real de las maquinarias, qué ocurrió con las piezas faltantes y cuáles fueron los controles realizados sobre estos bienes municipales.