Revisión técnica de máquinas de votación: cómo se hará y quiénes participarán

En la recta final de los preparativos electorales de cara a las internas simultáneas de los partidos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) llevará a cabo un periodo excepcional de revisión técnica de las máquinas de votación la próxima semana. La medida responde a solicitudes formales presentadas por los dos principales partidos políticos del país, en un intento por brindar tranquilidad a los movimientos internos de cara a los comicios.

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, detalló el cronograma y los términos operativos de estas jornadas. Los técnicos designados por los movimientos internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) asistirán los días lunes y martes, mientras que para el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se prevé habilitar los días miércoles y jueves, tras un pedido similar ingresado por su Tribunal Electoral Independiente (TEI).

Remarcó que esta convocatoria se realiza en calidad de “revisión técnica” y no de una auditoría oficial, dado que las auditorías metodológicas y formales ya concluyeron conforme al cronograma establecido.

“Durante todo el mes de febrero participaron más de 40 técnicos representantes de diferentes organizaciones políticas, incluidos dos del Partido Colorado, aplicando todo el rigor técnico”, señaló el director. Asimismo, desmintió las versiones que indicaban que la Justicia Electoral había suspendido una auditoría interna de la ANR prevista en su momento.

“El Partido Colorado, en el mismo periodo, marcó en su cronograma electoral interno una auditoría en sede de dicha organización política. Como nosotros no teníamos conocimiento de lo que dispusieron ellos en su cronograma electoral, cuando nos consultaron si íbamos a concurrir hasta la ANR para hacer la auditoría, le dijimos que no podíamos, porque estábamos llevando adelante nuestra auditoría aquí en sede central con todas las organizaciones políticas. O sea, no es también que la Justicia Electoral suspendió una auditoría de la ANR”, aclaró.

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Para acceder a estas nuevas jornadas de revisión, los movimientos internos deberán remitir sus listados de asistentes a los tribunales electorales de sus respectivos partidos, los cuales se encargarán de canalizar la información al TSJE para la correspondiente acreditación.

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¿En qué consistirá la revisión técnica?

Ruiz Díaz explicó que el objetivo es concentrar en dos días la mayor cantidad de información y comprobaciones posibles. Las jornadas incluirán explicaciones a cargo de los técnicos de la institución y de la empresa proveedora de la tecnología sobre el funcionamiento del hardware, el software, los componentes y los insumos.

Además, se dispondrá de máquinas de votación para realizar simulacros de sufragio y escrutinio. “Los apoderados y técnicos podrán probar que la máquina imprima correctamente, que respete la selección del elector y que la impresión sea legible. Podrán comprobar, tanto de forma visual lo impreso, como el registro electrónico incorporado en la boleta al acercarlo al lector de la máquina”, precisó Ruiz Díaz.

Respuesta a cuestionamientos sobre el Código Fuente

Respecto a las protestas y críticas de un grupo de técnicos informáticos que cuestionan la seguridad del sistema y califican los procesos previos como meras “demostraciones”, Ruiz Díaz argumentó que muchas de las exigencias planteadas en las auditorías pasadas resultaban de cumplimiento imposible.

“Lo que pidieron ellos era que se les entregue el código fuente, pero este está protegido por el derecho de propiedad intelectual de la empresa a la que le alquilamos la tecnología. Les explicamos que no se lo podíamos dar para que lo lleven a sus casas. Otro técnico pidió llevarse las máquinas a su laboratorio por dos meses. Ante estos pedidos de cumplimiento imposible, tuvimos que rechazar”, enfatizó, asegurando que si ingresa una nueva presentación formal, será analizada para dar una respuesta institucional.

Actualmente, el TSJE avanza de forma paralela en la auditoría judicial, donde se verifica ante apoderados el contenido de los maletines electorales, los útiles, las credenciales electrónicas y los pendrives con el software. Una vez sellados y lacrados, los materiales ingresarán a parque cerrado para iniciar la distribución oficial la próxima semana.

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