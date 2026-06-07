Discurso de la victoria: Camilo Pérez buscará la concordia y agradece llamado de disidentes

En su primer discurso como candidato electo de la ANR a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, en las internas municipales agradeció a quienes le acompañaron en el proyecto a la jefatura de la Comuna por el movimiento Honor Colorado.

Conforme a los guarismos de sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), Camilo Pérez ganó por más de 37.000 votos de diferencia al precandidato colorado disidente Arnaldo Samaniego, según los datos oficiales.

La participación llega casi al 50%, conforme a los datos oficiales, según el 98% de mesas procesadas, de acuerdo al TREP.

En su Puesto de Comando, Camilo Pérez agradeció el llamado telefónico de su contrincante ocasional, el precandidato Arnaldo Samaniego. Dijo que el senador colorado disidente se puso a disposición para trabajar de cara a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

“Emocionante que tanta gente te apoye y te demuestre la confianza”, expresó Pérez, rodeado de su pareja Constanza Troche y de su jefe de campaña, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

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Pérez también agradeció a la coordinadora de funcionarios públicos y de adherentes que incluso, no son afiliados colorados. “Sabemos que a partir de ahora, lo que haremos es buscar la concordia, buscar la unión de todos los colorados, de todos los asuncenos”, manifestó el ahora candidato a intendente de Asunción.

En otro momento, Pérez agradeció al expresidente de la República, titular de la ANR y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes. Además, agradeció al presidente Santiago Peña y al vicepresidente y futuro precandidato presidencial Pedro Alliana, de cara al 2028.

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Llamado de disidentes

Camilo Pérez también contó que recibió el llamado no solo de Arnaldo Samaniego, sino del presidenciable colorado disidente Arnoldo Wiens; y de los diputados Daniel Centurión y Mauricio Espínola.

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Estructura y Soledad Núñez

Al final de su discurso, Pérez fue consultado sobre qué peso tuvo la estructura de Honor Colorado en las internas. Respondió que es un “misterio”.

También fue requerido qué opina de la candidata a intendenta de Asunción por la oposición, Soledad Núñez. Contestó que ahora es momento de festejar.