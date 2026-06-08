PLRA: Villalba admite derrota pero se jacta de tener “casi 100.000″ votos

El senador Ever Villalba (Frente Radical), candidato a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) derrotado por Alcides Riveros (Nuevo Liberalismo), llamó a conferencia de prensa en la Cámara Alta, donde agradeció a su equipo y a sus votantes.

Lea más: PLRA: TREP da como ganador a Riveros y evidencia rechazo al liberocartista Dionisio Amarilla

Rompió así su silencio 15 horas después de los resultados finales del TREP y en su primer acto público, omitió su reciente campaña contra las máquinas de votación.

“Me siento orgulloso y estoy satisfecho por los resultados. Y hemos demostrado que podemos hacer política con principio, con convicción”, dijo.

Lea más: Elecciones internas: estos son los ganadores del PLRA en Central, según el TREP

Sostuvo que se enfrentaron a un aparato electoral compuesto dos gobernadores, 18 diputados y 51 intendentes, “pero aún así hemos logrado casi 100.000 votos genuinos. Y eso nos demuestra que hoy nace un PLRA del futuro que va a seguir en esta línea”, aseveró.

Señaló que seguirá en una línea de oposición radical al gobierno de turno. “Vamos a seguir denunciando, vamos a seguir controlando y vamos a seguir gritando las necesidades de la gente. Eso es claro”, anunció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a los miembros del Directorio Nacional que ingresaron por su lista, recalcó que de los siete ingresos, cinco son mujeres, “así que la paridad va a volver al PLRA”, manifestó.

Consultado sobre las críticas en su contra lanzadas por el senador Dionisio Amarilla, Villalba le respondió: “Sin ánimo de ser soberbio ni petulante, hoy la figura de Ever Villalba tiene casi 100 mil votos”. “Hoy el pueblo liberal sabe que Ever Villalba tiene casi 100 mil votos, no sé los demás”, dijo.

Victoria en CDE

También resaltó el resultado de la interna en Ciudad del Este, donde la candidata a la intendencia del Frente Radical, Laura Folle, venció a la concejal María Portillo, “Ahora vamos por la construcción de la unidad total en Ciudad del Este”, aseveró.

Lea más: Duro revés para el Clan Portillo: Laura Folle gana la interna liberal en Ciudad del Este

En cuanto a las alianzas con miras a las elecciones generales y presidenciales del 2028, Villalba dijo que lo primero que la presidencia y el Directorio del PLRA tiene que hacer es asistir a todos los candidatos y candidatas a intendentes y concejales en octubre de 2026.

“El primer paso es octubre. En octubre nosotros tenemos que enfrentar a este modelo”, dijo. “Entonces hay que diseñar una estrategia para enfrentar eso. Nosotros necesitamos partir para el 2028 de una base de 100 intendencias. Y ese desafío tiene este directorio con Riveros a la cabeza”, sentenció.