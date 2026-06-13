“Cuestión matemática”: Diputados acumula 9 pedidos de desafuero y 7 años de blindaje a cartista

A inicio de esta semana ingresó a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero por presunto “homicidio culposo” al protagonizar un accidente vehicular contra el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté).

Además de Espínola, tienen pedidos de desafuero pendiente los diputados Esteban Samaniego (ANR, HC), los liberales Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez y el opositor Walter García (Yo Creo).

Ya lo adelantó el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) esta semana, que más que una cuestión de evaluar el mérito o no de los pedidos de desafuero, se trata de una cuestión matemática, es decir, se requiere que haya un pacto para soltar la mano a sus respectivos correligionarios en una especie de “todos o ninguno”.

“En términos prácticos para que se proceda con los desafueros, tiene que haber un acuerdo de desafueros de todos entre las diferentes bancadas”, sostuvo Latorre, que pese a las consultas, evitó referirse a los méritos de cada causa e insistió en ceñirse a la situación “práctica” y “matemática de la cámara”.

En pocas palabras, lo que Latorre remarcó es que más allá de los méritos en cada causa, se debe evitar el tratamiento de los pedidos de desafuero. Ellos (cartistas) también son conscientes de que si proceden contra opositores y disidentes, también tendrán que entregar a Esteban Samaniego quien lleva zafando en algunos casos desde 2019.

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“Para el desafuero requiere una mayoría de dos tercios. Ninguna de las fuerzas políticas representadas aquí en la Cámara tiene por sí misma 53 votos y hay actores de los diferentes equipos políticos de representaciones, tanto la oposición como el Partido Colorado que tienen solicitudes de desafuero”, insistió en alegar Latorre.

Pese a que el titular de la Cámara así como otros cartistas pretendan reducir el tema a una cuestión matemática, la realidad es que el trasfondo de los desafueros también tiene sus matices y particularidades.

En el caso de Espínola, en la causa por presunto homicidio culposo tras un accidente de tránsito, en realidad no correspondería mantener los fueros, ya que el origen de la causa no tiene un trasfondo político, como sí se sospecha que es en el otro pedido de desafuero en su contra en la causa abierta en base a la denuncia del actual presidente de la ANR, Horacio Cartes.

Dicha causa por supuesta filtración de secretos en acto de servicio y otros es la única que cuenta con dictamen en contra de la comisión de Asuntos Constitucionales tras filtrarse conversaciones entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar y el entonces fiscal del caso, Aldo Cantero, donde este último presuntamente recibía órdenes de diligencias a realizar.

A esto hay que sumarle que dichas sospechas de ingerencia política no hicieron más que concentrarse en la etapa de acusación contra los otros investigados en la causa, ya que los nuevos fiscales asignados Silvia González y Christian Benítez, presentaron acusación habiendo tenido menos de 24 horas de acceso a la causa, minutos antes de que venciera el plazo para la acusación.

No obstante, Espínola estaría considerando solicitar él mismo su desafuero en la primera causa (homicidio culposo) para someterse al proceso, considerando que se trató de un accidente, donde quedó a asistir a la víctima en todo momento y que dio negativo a la prueba de alcotest.

Esteban Samaniego condiciona los votos cartista

Los cartistas en realidad se relamen por quitar los fueros principalmente a Espínola, uno de los colorados disidentes más críticos, sobre todo en la causa vinculada a Cartes. Sin embargo, esto implicará también permitir que finalmente el cartista Esteban Samaniego enfrente 4 causas distintas ante la justicia.

La causa principal contra Samaniego es la relacionada con su anterior gestión como intendente de Quyquyhó, donde se le atribuye un daño patrimonial a la institución con complicidad de toda su parentela, incluida su esposa y exintendenta Patricia Corvalán, que también está procesada en dicho caso.

Sin embargo, también acumula otros tres procesos por hechos de violencia física, que para colmo, a los cuales tranquilamente podrían sumarse otros hechos recientes que protagonizó en la recientes internas coloradas del 7 de junio pasado.

En vísperas de las elecciones y ese mismo día, junto a sus custodios protagonizó hechos de violencia que incluso terminaron teñidos de sangre, avalados por la impunidad de la que goza el legislador cartista.

La causa más antigua, que data de 2019, incluso tiene como presunta víctima a una mujer, a Sara Raquel Prietо Ozuna, que denunció haber sido agredida verbalmente y amenazada por realizar su labor de control de acceso a un partido de Olimpia.

Una podría perder sus fueros en octubre

Finalmente, hay otros tres pedidos de desafuero pendientes contra no colorados. En el caso de los liberales Cleto Marcelino Giménez y Roya Torres, fueron procesados junto a sus respectivos “nepobabies” pero por el presunto delito de cobro indebido de honorarios, ya que para colmo, según la Fiscalía, eran “planilleros”.

Si bien sus vástagos ya se beneficiaron con salidas condicionales del procedimiento, los legisladores han optado por aferrarse a sus fueros, aunque en el caso de Roya Torres, podría verse forzada a despojarse de ellos desde el 4 de octubre.

Esto ya que se candidata a intendenta de la ciudad de Presidente Franco (Alto Paraná) y en caso de resultar electa, deberá renunciar a su banca para asumir y por ende, a sus fueros.

En el caso de Walter García (Yo Creo) por supuesta lesión de confianza (en carácter de cómplice), causa en la que también está procesado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), también alegan un trasfondo político.

Dicho argumento se sustenta en que Prieto tiene intenciones presidenciales por la oposición en 2028 y que ya fue blanco de una cuestionada intervención municipal promovida de manera inusual por la Contraloría, que desencadenó en la destitución de Prieto de la intendencia, para forzar elecciones en la capital altoparanaense.

Pese a sacarlo del cargo, el Partido Colorado igualmente perdió de manera catastrófica dicha elección, quedando electo como intendente esteño, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), quien renunció hace unos días para buscar la reelección.