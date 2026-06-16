ANR: Arnaldo visita a Cartes para “sellar” unidad para octubre

“De la mano del presidente Horacio Cartes se consolida la unidad en Asunción”. Así refiere un posteo del Partido Colorado en redes sociales, al aludir a la reunión que mantuvieron el presidente de la ANR y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, y el senador colorado y exprecandidato a intendente de Asunción por los movimientos Fuerza y Causa Republicana, Arnaldo Samaniego, en las pasadas internas municipales del 7 de junio.

El dato no es menor atendiendo que pasaron más de una semana de los comicios y además Samaniego no recibió la visita del candidato a intendente de Asunción por Honor Colorado, Camilo Pérez.

Al concluir los comicios, el actual titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP) sí visitó a los líderes de los movimientos Colorado Añetete y Fuerza Republicana para coronar la unidad con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre próximo.

Lea más: Asunción: Listas de concejales de HC lograron más votos que Camilo

“Clara señal”

El posteo de la ANR refiere que “la unidad del Partido Colorado en la capital continúa fortaleciéndose bajo la conducción del presidente de la ANR, Horacio Cartes”.

“En ese marco, el senador Arnaldo Samaniego expresó su respaldo a la Lista 1 de cara a las próximas elecciones municipales, enviando una clara señal de compromiso con la institucionalidad partidaria y con los desafíos electorales que se aproximan”, señala el escrito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agrega que la decisión de Samaniego “refleja una conducta colorada, priorizando la unidad y el interés superior del partido por encima de las diferencias propias de toda competencia interna”.

Lea más: Asunción: Si gana Camilo, será “el tercer capítulo de la misma historia”, advierten

“Su acompañamiento se suma a los esfuerzos impulsados por la dirigencia para consolidar un proyecto común que permita a la Asociación Nacional Republicana llegar fortalecida a los comicios de octubre. El respaldo del legislador es interpretado como una muestra de madurez política y de compromiso con los principios históricos del Partido Colorado, entendiendo que la participación democrática en las internas debe dar paso a una etapa de trabajo conjunto en favor de los candidatos que representarán a la ANR ante la ciudadanía”, señala el posteo.