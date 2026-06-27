Diputado Centurión: Wiens definirá su dupla para unir la disidencia y descartó a Silvana Abdo

El diputado abdista Daniel Centurión sostuvo que ni el candidato a presidente de la República, Arnoldo Wiens ni el movimiento Colorado Añeteté (que los respalda) hablaron de definir ahora el candidato a vicepresidente, sino que más bien dejaron en claro que sería alguien que Wiens tendrá autonomía en esa decisión. La definición se haría posterior a las municipales del 4 de octubre, y en diálogo con los otros movimientos colorados disidente, Causa Republicana (encabezado por la senadora Lilian Samaniego) y Fuerza Republicana (del exvicepresidente Hugo Velázquez".

Respecto al posteo en la red social X de Wiens que generó toda la expectativa en torno a su posible dupla, Centurión dijo que “fue una manifestación que surgió de manera personalísima de Wiens respecto a lo que él reflexiona como un futuro compañero/a de chapa de cara a las presidenciables de 2028″ y “ratificar el poder de elección o de veto de quién debe ser su dupla”, pero que nunca se habló aún de dar nombres.

Sostuvo que es hasta normal que el candidato reciba presiones para anunciar ya apoyo a ciertos sectores, pero que desde Colorado Añeteté siempre tuvieron claro que esa decisión se espera recién después del 4 de octubre.

“Después de las elecciones municipales se empezarían a analizar cuál va a ser el mecanismo que finalmente pueda definir quién va a ser su compañero de chapa, nunca se habló de que la decisión estaba tomada”, sostuvo Centurión.

Renuncias para definir dupla

Incluso, en ese sentido, fue aún más enfático en señalar que el desafío fuerte es lograr que la disidencia (incluida Añeteté) sepa renunciar a sus intereses particulares mirando un objetivo mayor, que es ganar en el 2028, y apoyar a los mejores posicionados.

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“Los tres movimientos tienen que tener la madurez y dejar de lado sus ambiciones personales y mirar un objetivo superior, unir estas fuerzas, después del 4 de octubre ver un mecanismo de qué manera vamos a decidir para que exista un solo candidato a presidente, ver cuál va ser la fórmula para definir quién va a acompañar la chapa (vicepresidente) y después comenzar a trabajar en una segunda etapa las demás candidaturas (senadores, diputados, renovación de autoridades partidarias)”, dijo.

En tal sentido, adelantó que “tenemos un gran trabajo político que hacer” sobre todo en lograr un proyecto político disidente serio para ganarle a la estructura cartista, ya que de lo contrario, si cada uno sale a “gritonea de manera aislada, tirándonos piedras entre nosotros, no tenemos nada que hacer”.

Descarta lo de Silvana de Abdo, pero...

Otro fuerte rumor que corrió en torno al posible anuncio de la dupla de Wiens fue la supuesta propuesta para candidatarse a vicepresidente a la exprimera dama y esposa de Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira, lo cual, pese a algunos “peros”, Centurión descartó rotundamente “por ahora”.

“Hoy les puedo decir con absoluta certeza, al menos hasta ahora que estamos hablando, no hay un plan de que ella (Silvana Abdo) pueda incursionar en política. Yo descarto absolutamente”, dijo Centurión, aunque reconoció que algo hubo.

Esto ya que también comentó que “hay dirigentes e inclusive ciudadanos, que hacen sus manifestaciones, de que no solamente pueda ser candidata a vicepresidenta, sino que incluso en algún momento se habló de promocionarla como candidata a presidenta de la República... por el cariño, aprecio y la consideración que se ganó ella”.

Pide a cartistas no exagerar con triunfalismo

Respecto a los resultados en las pasadas elecciones municipales donde el movimiento oficialista Honor Colorado ganó la mayor cantidad de candidaturas a intendente en las internas. Centurión remarcó que sería un error considerar que con ellos, el cartismo, ya tiene asegurada una victoria de cara al 2028.

“Es un error hacer un análisis triunfalista y cerrar ya ese análisis con las municipales y decir que con eso ya tienen asegurada la victoria en las elecciones generales”, ya que históricamente en el Partido Colorado, “desde el 89 se va a dar el reposicionamiento político” tras las municipales y “hoy tenemos -y de eso sí me puedo ufanar- el mejor candidato a presidente de la República”, dijo, haciendo referencia a Wiens.

Sobre todo respondió al senador cartista Natalicio Chase, quien prácticamente dio por muerta -o al menos diezmada- a la disidencia colorada tras las internas pasadas, y le recordó que es normal que en la municipales muchos quieran el “abrigo” de la estructura oficialista antes que el vacío de la llanura de la disidencia, pero que de cara al 2028 muchos cambios habrán.