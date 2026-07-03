Política
03 de julio de 2026 a la - 18:28

Con críticas a Centurión por falta de obras y favoritismo a “Beto”, trancan fondos al MOPC

Claudia Centurión y Silvio Beto Ovelar. Foto de Prensa Senado.
Claudia Centurión y Silvio Beto Ovelar. Foto de Prensa Senado.

Senadores opositores e incluso cartistas dejaron sin quórum la última sesión del Senado cuando se debatía un crédito de US$ 75 millones del BID para el Ministerio de Obras. Disidentes denunciaron que el 85% del fondo se usará exclusivamente en Caaguazú, departamento de Silvio “Beto” Ovelar. Acusaron a Claudia Centurión de narcisista, y de empleada de Jiménez Gaona. Otros parlamentarios repudian que se siga pidiendo créditos sin que el Ministerio de Economía explique cómo pagará la deuda a vialeras y farmacéuticas.

Por ABC Color

El pleno de la Cámara de Senadores, el miércoles último, dejó sin quórum la sesión ordinaria mientras se debatía un nuevo crédito para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ente cuya cuestionada titular es la ministra Claudia Centurión.

Lea más: MOPC defiende préstamo de US$75 millones para caminos rurales y puentes

Opositores repudiaron el proyecto y pidieron la postergación, moción que fue rechazada por los cartistas y sus aliados. Sin embargo, minutos después, los propios oficialistas abandonaron la sesión a las 15:50.

Silvio Ovelar, Basilio Núñez, Claudia Centurión y Natalicio Chase.
Silvio Ovelar, Basilio Núñez, Claudia Centurión y Natalicio Chase.

Supuestamente, la “rabona” se debió a los preparativos para recibir el informe anual del presidente de la República Santiago Peña; sin embargo, también pesaron las fuertes críticas contra la titular de la cartera estatal.

El proyecto era el mensaje Nº 383 del Poder Ejecutivo “ Que aprueba el contrato de préstamo n° 6020/oc-pr, por un monto de hasta US$ 75.000.000, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicho acuerdo fue firmado el 14 de octubre de 2025, para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural, a cargo del MOPC.

Beto admite que casi todo va a Caaguazú

Al inicio del debate, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), titular de la comisión de presupuesto, recalcó que el proyecto involucra 123 km de caminos rurales y puentes. Reconoció que hay fuertes críticas de legisladores colorados porque gran parte del fondo se destinará exclusivamente a su departamento, Caaguazú. Sin embargo, subrayó que también se incluyen caminos y puentes en Alto Paraná, Canindeyú, Concepción, San Pedro, Itapúa y Caazapá.

Colym Soroka (ANR, Disidente). Foto Prensa Senado.
Colym Soroka (ANR, Disidente). Foto Prensa Senado.

Colym Soroka (ANR, disidente) denunció que Centurión y Ovelar ofrecen a su departamento, Itapúa, un “puentecito de mierda” para que no pueda votar en contra mientras que Caaguazú se llevará el 85% del presupuesto.

Instó al titular del Senado, Basilio Núñez (ANR, HC), a interceder ante la ministra del MOPC a quien calificó de narcisista. Recordó que él también votó a favor del puente chuchi (la autopista elevada Luque - San Bernardino) y pedía que el gobierno se acuerde del resto del país.

Esperanza Martínez (PPC) pidió no ampliar la deuda pública y postergar el proyecto hasta que el Ministerio de Economía explique cómo se pagará la deuda a las vialeras y farmacéuticas. Su moción no reunió votos, sin embargo, minutos después los cartistas dejaron la sesión sin quórum.

Empleada de Jimenez Gaona

Previamente, Líder Amarilla (PLRA) repudió que la deuda pública haya escalado a US$ 21.000 millones y que este crédito forme parte de las obras caras y deficientes del MOPC. Acusó a la ministra Centurión de ser secretaria de Ramón Jiménez Gaona y de hacer de empleada para sus empresas privadas.

Pedro Díaz Verón (ANR, HC) intentó defender el proyecto y los beneficios que traería para su propio departamento, Caazapá, ante sus colegas y su bancada, pero los cartistas dejaron sin quórum la sesión.