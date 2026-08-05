Senador Filizzola denuncia al gobierno de Peña por mentir sobre el déficit fiscal y deudas acumuladas

Según varios economistas, en Paraguay el déficit fiscal del 1,5% se presenta como prueba de disciplina macroeconómica; sin embargo, el Presupuesto 2026 revela la práctica sistemática de postergar deudas para sostener una ficción contable y se opera con un sistema fiscal que decide qué deuda mostrar y cuál ocultar.

Lea más: MEF admite que el déficit fiscal subirá por deudas acumuladas y que cerraría en 3,2% del PIB este año

Días atrás, el ministro de Economía, Oscar Lovera, confirmó que se descarta cerrar el 2026 con el 1,5% de déficit fiscal proyectado como exige la ley de Responsabilidad Fiscal. Los datos reales señalan que el déficit fiscal cerrará en 3,2% este año y en el 2027 será de 3,9%.

En dicho contexto, el senador opositor Rafael Filizzola (PDP) denunció ante el pleno que Lovera confirmó que el gobierno de Santiago Peña viene mintiendo al Congreso y a la ciudadanía desde hace tres años.

Acusó al mandatario de nunca haber pagado la deuda flotante y de violar la ley de Responsabilidad Fiscal elevando el déficit en secreto mientras impedía al Congreso tocar el Presupuesto General de la Nación. Todo esto mientras solicitaba más préstamos internacionales pero sin pagar las deudas a las farmacéuticas y vialeras.

Lea más: Economista habla del “Gaslight Effect” del PGN 2026: una “ficción del 1,5% que ya no se sostiene”

Filizzola sostuvo que el gobierno se la pasó maquillando las deudas del Estado mientras se burlaba de los reclamos de las contratistas por cobrar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estábamos en el país de Maravilla donde vivían ellos, cuando tenían la plata del Estado para hacer negocios, por supuesto que vivían en el país de Maravilla”, aseveró, haciendo alusión a los fondos del IPS depositados en el banco Ueno.

El FMI hizo que admitan la verdad, dijo Filizzola

Filizzola señaló que el incumplimiento de la deuda flotante y la violación de la ley de Responsabilidad Fiscal se reveló solo porque tuvo que venir el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reclamar al gobierno por los incumplimientos.

Recordó que el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovino, en marzo de 2024 decía que “se terminó de pagar la deuda flotante” y en octubre de 2025 “que no se había desviado” de la disciplina fiscal para llegar a un déficit máximo del 1.9%.

Recordó que en enero de 2026 incluso el gobierno se jactó que “se ha cumplido la convergencia” y que el presupuesto de 2026 establece un máximo de déficit fiscal del 1,5%. Sin embargo, dijo que ahora el oficialismo admite que se está previendo un déficit de 3,2.

Maquillaban las cuentas

“Llegamos a esto porque maquillaban las cuentas, negaban que debían (a proveedores). Venían a pedir préstamos para pagar deudas y después venían a pedir de nuevo porque no usaban los préstamos que les aprobamos”, repudió el legislador.

“No les pagaban a la farmacéutica. No les pagaban a las constructoras. Ya se les paralizaron las obras, se perdieron trabajos”, expresó.

Filizzola, no obstante, rechazó ser un defensor intransigente del déficit. Sostuvo que si tenemos que endeudarnos para salvar vidas, para comprar medicamentos o para la seguridad, está a su favor. “Pero pasarnos del déficit sin que nos digan la verdad o mentiras, maquillando la situación real y, sobre todo para malgastar el dinero del pueblo. Eso en ningún caso y de ninguna manera”, finalizó.

Están en juego los fondos de IPS, adviertió Filizzola

Filizzola también hizo mención a la imputación contra ex miembros del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), entre ellos los ex presidentes de la institución Vicente Bataglia y Jorge Brítez. Sostuvo que el robo detectado, “no es ni siquiera la punta del iceberg” y advirtió que el robo puede ser peor debido al depósito de los fondos previsionales en el banco Ueno, vinculado a exsocios de Santiago Peña.

“Siguen US$ 300 millones, una gran parte de los ahorros del IPS, es decir, de los aportantes y de los jubilados, en un banco que no calificaba para recibir ahorros públicos”, advirtió el legislador.

Subrayó que Ueno solo calificó para recibir fondos de IPS porque este gobierno modificó las reglas flexibilizando las exigencias. “O sea, es mucho más lo que está en juego”, dijo.

“No nos olvidemos que este gobierno tocó el reglamento de inversiones del IPS para que un banco que hace pocos años era una financiera, ni siquiera una financiera, una casa de crédito, califique para recibir ahorros del IPS”, sentenció.