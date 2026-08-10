Ministra de Obras trata de calmar los ánimos de diputados cartistas con créditos de US$ 250 millones

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, fue convocada ante la Mesa Directiva del Senado y ante las bancadas oficialistas de Diputados a raíz de una disputa por el proyecto de crédito de US$ 75 millones para la construcción de caminos rurales, de los cuales el 50% irá para el feudo de “Beto” Ovelar, el departamento de Caaguazú.

El proyecto de ley “que aprueba el contrato de préstamo N° 6020/OCPR, por un monto de hasta US$ 75.000.000, fue suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural.

Según dijo la ministra Claudia Centurión al terminar la reunión con los diputados cartistas -que 36 están en la bancada cartista y 8 en la bancada apéndice; la ANR “B”- el crédito va a impactar en más de siete departamentos en toda la Región Oriental y se suma a otros dos proyectos.

“El crédito de US$ 75 millones es un préstamo que buscamos sea financiado por el BID y que contempla la ejecución de más de 150 km de caminos vecinales y también la ejecución de aproximadamente 300 metros lineales de puentes. Este crédito va a impactar en más de siete departamentos en toda la región oriental y se suma a otros dos proyectos, uno de ellos el de CAF, ya aprobado, lo cual agradecemos profundamente. Y ya tenemos US$ 75 millones aprobados para caminos vecinales que impactan también a otros siete departamentos y un crédito de Fonplata de US$ 100 millones que en este momento están en el MEF, totalizando un paquete de US$ 250 millones”, precisó.

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Diputados “necesitaban más información”

Pese a que incluso el vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) en un principio le recetó “Ubicol” a la ministra pidiéndole que “respete” a la Cámara Baja, Centurión hoy aseguró que los diputados solo necesitaban más información.

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El legislador Meza insistió en que cuestionaron el fondo de la cuestión, pero que siempre acompañan todas las iniciativas del gobierno en materia de créditos y esta no va a ser la excepción. Culpó al senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar de haber “contaminado” la propuesta con agresiones a la Cámara de Diputados.

“Lastimosamente se contaminó por la presencia innecesaria de un senador que se pasó agrediendo a la Cámara de Diputados y eso enlenteció. Finalmente vamos a tomar todos estos insumos, estos datos que trae la ministra de Obras Públicas y seguramente vamos a obrar en consecuencia. Si no es mañana, otro día, pero vamos a tomarnos nuestro tiempo para conversar las distintas bancadas sobre el alcance y los datos que trae la ministra de Obras Públicas”, puntualizó.

Dijo que en algunas cosas están conformes con la explicación de la ministra, pero aún quieren ver la otra parte de estos créditos que totalizan US$ 250 millones para entender y estar seguros de que les va a tocar a los 17 departamentos que padecen la falta de caminos vecinales y que no se reduzca a seis departamentos.

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“No queremos que se haga otra Larisa Riquelme, ella había recurrido y había dicho que habíamos 6.500 habitantes y esto se reduce de 17 a seis nomás. Entonces queremos que los datos sean precisos y que nos alcance a todos los paraguayos el bienestar y las obras de infraestructura que tanto necesita nuestro país”(sic), refirió. Dijo que todavía no hay una postura unificada, ya que el proceso atraviesa el “primer ejercicio” con la convocatoria de la ministra.

Líder de bancada cartista conforme con explicación de ministra

Por su parte, el líder de la bancada cartista de Diputados, Miguel Del Puerto, dijo que quedaron conformes con la explicación de la ministra y le agradecieron por haber accedido inmediatamente a la invitación.

“Ha aclarado el alcance de este proyecto de préstamo de US$ 75 millones. Ha respondido la inquietud de otros colegas de otros departamentos que no están incluidos en este proyecto, pero están incluidos en otros departamentos. Ninguno de los 17 departamentos va a quedar excluido”, afirmó.

Ante la consulta de si cuentan o no con votos, explicó que seguirán dialogando con los colegas y que la intención es que mañana puedan tener los votos para poder aprobar los créditos.

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“La intención es como lo venimos haciendo desde el inicio de este gobierno, de acompañar todos los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. Acá hay departamentos, siete departamentos que están esperando ansiosos la aprobación de este proyecto y más aún el departamento de Caaguazú, al cual yo represento”, sostuvo.

Crédito y pago de intereses de deudas en orden del día

Ante la consulta sobre la posibilidad de ampliar el déficit fiscal para lograr financiar las obras, la ministra respondió que cuentan con un presupuesto asignado y se rigen por el presupuesto y las condiciones que les entregue el MEF. Además, dijo que buscan siempre nuevas formas de financiamiento como la Ley de Alianza Público-Privada, las concesiones, el financiamiento llave en mano.

La Cámara de Diputados incluyó en el punto 9 del orden del día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de crédito de US$ 75 millones para caminos rurales, que hace dos semanas se viene dilatando.

El principal cuestionamiento en Diputados fue que el 50% del crédito iría exclusivamente para el departamento de Caaguazú (feudo de Beto Ovelar) y excluye a otros varios. Luego también se agregaron las sospechas sobre el destino de unos US% 5.050.000 de este crédito, que irán para el rubro de “Consultorías”.

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Un punto antes, en el número ocho, también figura el proyecto “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que podría ser aprobado a ciegas, ya que hoy no fue tema de debate con la ministra Centurión, cuya cartera tampoco respondió aún los pedidos de informes sobre este proyecto.

Pese a la media sanción del Senado, ni los propios oficialistas en Cámara Baja tienen claro el plazo y monto de la deuda por intereses de la deuda con vialeras, ya que se estima que podrían ir entre los US$ 40 millones a los US$ 100 millones.