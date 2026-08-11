Bachi propone a Cartes encabezar lista del Senado y asegura mayoría propia en 2028

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que planteó personalmente a Horacio Cartes, presidente de la ANR, que encabece la lista de candidatos a senadores de Honor Colorado para las elecciones generales de 2028. La decisión surge días después de que diputados cartistas plantearan al titular de los colorados volver a presidir el partido.

Según relató Núñez, la propuesta fue formulada durante una reunión de coordinación de la Lista 1, en presencia de otros referentes oficialistas, entre ellos el líder de bancada, Natalicio Chase, y el senador Colym Soroka, aliado del cartismo, entre otros.

El titular del Congreso sostuvo que Cartes respondió que está a disposición del Partido Colorado y que ocupará el lugar donde la agrupación política considere necesario.

“Soy una persona a disposición del Partido Colorado, donde el partido me necesite yo voy a estar”, relató Núñez sobre la respuesta que le dio Cartes.

Para el presidente del Senado, esta respuesta abre la posibilidad concreta de que el expresidente encabece la nómina de candidatos al Senado en 2028.

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“Yo creo que el partido le necesita a Horacio Cartes”, afirmó, al tiempo de destacar las mediciones de popularidad que, según dijo, ubican al expresidente por encima del 50%.

Bachi plantea a Cartes como número 1 al Senado

Núñez insistió en que la candidatura de Cartes no debería ser interpretada únicamente como una postulación personal, sino como una estrategia electoral del movimiento Honor Colorado.

Recordó además la controversia generada en 2018, cuando Cartes fue electo y proclamado como senador activo, pero finalmente no pudo asumir su banca debido a la decisión de una mayoría del Senado.

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“Se robó la voluntad popular de más de 500 mil personas que le votaron a Horacio Cartes como senador activo”, sostuvo Núñez, quien afirmó que aquella decisión fue adoptada por una “mayoría coyuntural”.

El senador también argumentó que la condición constitucional de senador vitalicio de los expresidentes no impediría que Cartes vuelva a competir por una banca activa.

“Si él ya fue electo y proclamado”, afirmó, al recordar que Cartes y Nicanor Duarte Frutos habían recibido sus respectivos diplomas en un acto realizado en el Banco Central del Paraguay.

“Horacio es el número uno y metemos 30 senadores”

Ante la posibilidad de que una eventual candidatura de Cartes genere una concentración de votos y perjudique a otros candidatos colorados debido al sistema de listas desbloqueadas, Núñez sostuvo exactamente lo contrario. “Horacio es el número uno y metemos 30 senadores”, afirmó.

El presidente del Senado aseguró que una candidatura fuerte de Cartes podría incluso favorecer al resto de la lista, debido al sistema de desbloqueo de listas.

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Como ejemplo, planteó que si Cartes obtiene unos 200.000 votos, otros candidatos necesitarían una cantidad considerablemente menor para acceder a una banca. “Bachi Núñez va a necesitar 10.000 para entrar. Así es como funciona el sistema, el desbloqueo”, explicó.

Núñez incluso proyectó que el Partido Colorado podría conseguir 30 senadores en las elecciones de 2028, lo que le permitiría alcanzar una mayoría absoluta en la Cámara Alta durante el periodo parlamentario 2028-2033.

Bachi asegura que Cartes “va a ganar sentado en su casa”

Consultado sobre cuándo Cartes confirmará si será candidato, Núñez consideró que su respuesta de estar disponible para el partido ya constituye una señal importante. “Fue un adelanto muy importante al decir que si el partido le necesita, él va a estar. Con eso muchas cosas ya se dice todo”, señaló.

El presidente del Senado fue incluso más allá al vaticinar un nuevo triunfo electoral de Cartes dentro de la ANR. “Horacio Cartes es el candidato y gana el partido nuevamente, es reelecto, sentado en su casa. Y para senador va a pasar lo mismo”, afirmó.

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No obstante, aclaró que la definición de candidaturas deberá pasar primero por la competencia interna de los movimientos colorados. “Partido significa primero movimiento. Entrar en el movimiento, competir”, explicó, al mencionar a Honor Colorado, Añetete, Fuerza Republicana y otros sectores.

Rechaza el ballotage y cuestiona a la oposición

Núñez también rechazó la posibilidad de establecer una segunda vuelta o ballotage para las elecciones presidenciales. El senador sostuvo que el Partido Colorado ya aceptó diferentes modificaciones al sistema electoral y cuestionó que ahora sectores de la oposición impulsen nuevamente cambios.

Entre otros puntos, mencionó el desbloqueo de listas, las máquinas de votación, las reglas para las concertaciones y la legislación sobre financiamiento político.

“¿Están preparados ellos para gobernar? Pues no le vemos”, afirmó. Ante la consulta de si el Partido Colorado está preparado para enfrentar una eventual segunda vuelta, respondió que actualmente “no hay esas condiciones” y lanzó una ironía contra la oposición: “Podemos incluir ADN para que ellos ganen, si tanto quieren que ganen”.