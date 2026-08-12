“Corremos peligro serio”: Soroka tilda de “aberrante” actuación de la Fiscalía en el caso Wiens

El senador de la ANR, Colym Soroka, cuestionó la actuación del Ministerio Público y sugirió que el proceso responde a intereses políticos que buscan sacar a Wiens de la carrera presidencial para el 2028. Al ser consultado sobre el requerimiento fiscal contra Arnoldo Wiens, Soroka fue contundente en sus críticas hacia el actuar del Ministerio Público.

“Es aberrante lo que hace la Fiscalía General del Estado. Es para mí una fiscalía que no es neutral, que miran un caso con ojos diferentes a todos los que estaban internamente investigados o involucrados, y le resta totalmente credibilidad. Hace tiempo la fiscalía perdió credibilidad, pero con esto se ganó el premio mayor”, expresó el legislador.

Soroka insinuó además que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, podría estar utilizando esta causa de forma estratégica con miras a su permanencia en el cargo.

“Pregúntenle al fiscal general del Estado cómo pasó este caso. Si esto es un itinerario para que él sea reelecto el año que viene, si está buscando un pergamino o está buscando congraciarse con algún sector político o con algún grupo (...) ¿qué está buscando con esto?”, cuestionó.

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“Buscan sacar a Arnoldo Wiens de la cancha”

Respecto a quiénes serían los verdaderos responsables del fracaso del Metrobús, el senador apuntó de manera directa contra Ramón Jiménez Gaona, antecesor de Wiens en el MOPC y bajo cuya gestión no se liberó la franja de dominio requerida para las obras.

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En ese sentido, sostuvo que el exministro Wiens no causó daño patrimonial y que durante su administración se cobraron las pólizas de seguro del proyecto. Por ello cuestionó la exclusión de Jiménez Gaona del foco mientras se arremete contra el precandidato.

Al ser indagado sobre si el sector liderado por Horacio Cartes estaría detrás de la jugada judicial, Soroka refirió que existen múltiples actores políticos interesados en frenar el proyecto electoral de Wiens.

“Hay varios sectores que no le quieren ver a Wiens presidente (...) Hay una intención de perjudicarle a Arnoldo, eso es categórico, sacarle de la pista, pero hay jugadores que ustedes no están viendo que también lo quieren fuera de pista. Mire, hay muchos actores, no solamente el cartismo”, remarcó.

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Soroka, entre el cartismo y la disidencia

La postura de Soroka en defensa de Wiens genera preguntas, dado su particular rol de mediador e interlocutor entre las facciones rivales de la Asociación Nacional Republicana (ANR). El parlamentario, identificado históricamente con el movimiento disidente liderado por Mario Abdo Benítez, viene manteniendo reuniones de alto nivel con sectores opuestos.

Apenas un día antes de fotografiarse y reunirse con Wiens, Soroka se sentó en la mesa del propio presidente de la ANR, Horacio Cartes. Al ser consultado sobre si no teme que el cartismo esté operando a través del Ministerio Público contra Wiens, el senador desmarcó a Cartes de la maniobra e insistió en la búsqueda de la unidad partidaria.

Reveló que durante el encuentro de dos horas con el titular de la ANR, el eje principal fue “unir a toda la familia colorada y dejar de pelearse”. Afirmó no haber visto en Cartes la intención de perjudicar la candidatura de Wiens y enfatizó que existen otros actores dentro de la escena política que buscan truncar esa postulación.

Finalmente, defendió su capacidad de reunirse con cualquier referente sin comprometer sus convicciones ni su historial de gestión, asegurando que su trayectoria es “de trabajo y de transformación” y que cuenta con espacio “en cualquier mesa”.

Finalmente, advirtió sobre la peligrosidad de la falta de imparcialidad en la justicia paraguaya: “Con esto corremos peligro serio (...) Tener un fiscal general que no entendés dónde está parado con relación a lo que debería ser neutral es un problema grave. Uno no busca una justicia amiga, sino busca una justicia justa”, concluyó.

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