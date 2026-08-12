Peña minimiza renuncia de Santa María y ratifica plan de fusionar MIC con Senatur

En un paréntesis de su día de gobierno en la ciudad de Concepción, el presidente de la República, Santiago Peña, fue consultado hoy sobre la sorpresiva renuncia de Jacinto Santa María del cargo de ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), institución en la que llegó al mando el 27 de abril pasado, tras sustituir a Angie Duarte.

Sobre la abrupta salida del empresario, Peña primeramente dijo que el Gobierno tiene “una visión y una estrategia de poder fusionar” el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con la Senatur.

“Creemos que la industria del turismo es una industria muy, pero muy importante, con una enorme potencialidad y existen sinergias con el Ministerio de Industria y Comercio que tiene. Si nosotros ponemos a mirar las empresas que están en los rubros de turismo, son mayoritariamente pymes. Hay un viceministerio de pymes dentro del Ministerio de Industria y Comercio, que se encarga del acceso al crédito y la formalización. Entonces, bueno, tenemos nosotros esta idea y valoramos realmente el impulso que le dio el señor Jacinto Santa María en estos meses”, manifestó el jefe de Estado, en declaraciones a medios de prensa, en la capital del primer departamento.

Seguidamente, Santiago Peña finalmente indicó que Santa María “prefirió retomar su actividad privada”. Afirmó que la renuncia “fue una decisión puramente personal”. “Creo que ya el ministro aclaró, ¿verdad?, que lo que nosotros entendemos que es lo que sale con dignidad, es saber que obró de manera digna en estos meses. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

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Plan de transformación, dice Riquelme

Esta mañana, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, confirmó a ABC que el Ejecutivo proyecta fusionar la Senatur con el MIC para crear el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

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Riquelme señaló que Santa María remarcó su renuncia por razones personales y que su salida se da en el contexto del proyecto de fusión y del plan de transformación del turismo que impulsa el Gobierno.

Apuntó que la intención es fusionar la Senatur con el MIC para crear una sola entidad bajo la denominación de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

“Nosotros vamos a entrar en un proceso de revolución del turismo en Paraguay. Es mentira eso de que tenemos que tener salida al mar para tener turismo. Tenemos que desarrollar productos y marketear productos”, mencionó.

Ya en agosto del año pasado, representantes de la Senatur y el MIC habían mantenido reuniones para analizar un anteproyecto de ley que propone la creación del nuevo Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía.

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Javier Ramírez, el designado en Senatur

El presidente Peña firmó el Decreto N° 6.568/26 por el cual se designa a Javier Eduardo Ramírez Valdez como ministro interino de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Según datos oficiales, Javier Ramírez es un funcionario de carrera dentro de la Senatur, donde presta servicios desde el año 2007. Hasta su reciente nombramiento se desempeñaba como director general de Gestión Turística.

Anteriormente, Ramírez ocupó otros cargos dentro de la estructura institucional, como la Dirección General de Productos Turísticos y la Dirección de Prestaciones Turísticas, por lo que cuenta con una amplia experiencia técnica en el sector.

A fines de abril de este año, Jacinto Santa María asumió la titularidad de la Senatur en sustitución de Angie Duarte, quien se había mostrado “sorprendida” por el relevo, pese a que el decreto que firmó el Presidente indicaba que ella había renunciado.

Tras su nombramiento, Santa María había hecho pomposos anuncios, por ejemplo, que convertiría a Paraguay en un “referente turístico de clase mundial”, asegurando que Peña aprobó una nueva orientación estratégica para el sector que permitiría al país convertirse en el primer destino de entretenimiento de América del Sur para 2037.