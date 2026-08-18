Celeste Amarilla exige que la ministra de Obras rinda cuentas por tragedia en Pedrozo

Para Celeste Amarilla, independientemente del formato, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene la obligación de rendir cuentas porque su falta de gestión tuvo consecuencias fatales. De esta manera, la parlamentaria hizo referencia al viaducto que debía reemplazar el peligroso cruce semafórico donde el sábado último un camión sin frenos embistió de forma violenta a los automóviles que aguardaban la luz verde, lo que derivó en la muerte de seis personas.

La obra debía ser entregada en mayo, según el propio cronograma de la estatal, pero eso no ocurrió. Amarilla enfatizó que la desidia oficial agravó la situación. “El principal problema de Claudia es que permitió que esta obra, como todo en Paraguay y como todo en obras públicas, se retrase. Si esta obra, que supuestamente era la solución, concluía, esta gente no moría”, afirmó.

Respecto a la resistencia del cartismo a la interpelación para evitar un posible voto de censura, la senadora opinó que “tampoco tiene que tenerle miedo a la interpelación”, ya que se responde a preguntas preescritas, e instó a la bancada oficialista a no actuar por conveniencia política ante un tramo que cobra vidas desde 1978: “Acá no tienen que ver los signos políticos, es siempre el Gobierno el que no está solucionando esa puta ruta que mata paraguayos”, dijo.

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Rechazo a la declaración de emergencia en el IPS

En relación con la propuesta de declarar la emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS), tema incluido en el orden del día de la sesión de este miércoles, Celeste Amarilla dijo que la iniciativa debe ser rechazada.

La senadora sostuvo que la normativa no aportará soluciones reales al déficit y que la Ley de Contrataciones ya prevé herramientas para compras urgentes. “La emergencia no soluciona nada, al contrario. Lo único que va a permitir es que al festín que ya está teniendo el IPS se sumen compras sin licitación, sin control”, argumentó.

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Asimismo, la legisladora criticó el origen del proyecto señalando que “fue una idea de Yamil Esgaib en su torpeza o en su sinvergüencía”, advirtiendo que bajo este tipo de figuras “se pueden hasta contratar personas sin concurso”, cuestionó la senadora.

Para generar ingresos reales a la previsional, Amarilla sugirió medidas estructurales, como la incorporación de los funcionarios públicos al seguro o la enajenación del patrimonio inmobiliario en desuso que posee la institución: “Tienen demasiados bienes que ellos no pueden administrar. Tienen cientos de inmuebles cayéndose, perdiendo absolutamente el valor que tenían”, concluyó.

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