Pedrozo: “Minuto de silencio” en Diputados opacado por el blindaje cartista a Centurión

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la fecha, la diputada cartista Cristina Villalba planteó realizar “un minuto de silencio” en memoria de los hasta ahora seis fallecidos en el choque fatal ocurrido el fin de semana en Pedrozo (Ypacaraí), un gesto cargado de cinismo por parte de la mayoría cartista que adelantó que pretenden blindar de la interpelación a la ministra de Obras, Claudia Centurión.

“Quiero pedirle a todos los compañeros a ponernos de pie y darle un minuto de silencio, y a través de nosotros vaya todo nuestro cariño y afecto y que se sientan arropados por cada uno de nosotros; esto nos obliga a hacer leyes responsables y que realmente beneficien a toda la ciudadanía y nos solidarizamos con ellos en este momento tan difícil”. afirmó Villalba.

Esto se sintió como un discurso vacío, ya que el buscar una solución al problema debería empezar por citar (en base a una figura constitucional como es la interpelación) a la ministra Centurión; sin embargo, los cartista rechazan rotundamente esta posibilidad.

La que no aguantó el gesto de “cinismo” fue la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), que recordó que hace apenas unos días los cartistas despotricaban contra la ministra Centurión y ahora la defienden a capa y espada, pese a aparentemente “competir” con la ministra de Salud, María Teresa Barán por quién acumula más muertes en su gestión.

“Me parece un cinismo total. Al hijo que le sobrevive a esa familia no le devolvemos a sus padres y sus hermanos con un minuto de silencio. A la misma ministra probablemente no la van a interpelar. Vamos a sacarnos la careta. Si tanto nos conmueve, aprobemos la interpelación a la ministra y pidámosle al presidente (Santiago Peña) su destitución”, reclamó Ortega.

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La misma enfatizó que un minuto de silencio no sirve de nada, y menos cuando viene de los que son “reiteradamente cómplices de la gestión de esta ministra”, que es la que “carga políticamente con esas muertes y las familias destruidas”.

“No acepto que esto sea considerado un accidente, no fue un accidente. Se podía haber evitado. Cuando una tragedia se repite en el mismo lugar después de advertencias, de noticias, de reclamos, (...) no podemos hablar solamente de accidente, tenemos que hablar de negligencia. Esta es una negligencia criminal de la gestión del la ministra de Obras Públicas”, remarcó Ortega.

“Una hora de silencio tendríamos que hacer acá”, indicó Ortega

La diputada Johanna Ortega (PPS) también insistió en su intervención que más de 60 muertes en un mismo sitio no son un “accidente” y cuestionó a los oficialistas cómo es que ellos discriminan qué muertes merecen su minuto de silencio.

“60 minutos de silencio tendríamos que hacer acá, 1 hora de silencio, 60 muertos ya hay en ese mismo lugar. (...) Entonces yo me pregunto, ¿cuántos más necesita, cuántos muertos más necesita el Estado paraguayo para entender que esto no puede seguir así?“, cuestionó la legisladora.

Oficialmente está presentada la interpelación a Claudia Centurión

Esta mañana se dio entrada al pedido de interpelación contra Centurión, pero no será tratada aún ya que la ley obliga a que sea en una sesión siguiente.

De todos modos, referentes del cartismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el líder de bancada, Miguel Del Puerto, adelantaron su negativa a acompañar el pedido de interpelación.

Ortega recordó que en un mes va a hacer dos años de las supuestas “soluciones” que prometió Centurión; sin embargo, ahora se tienen que lamentar otras seis muertes en el mismo lugar.

“Yo le pregunto directamente a la ministra si es que está viendo, ¿cuántas vidas más faltan? ¿Ella está jugando competencia con la ministra de Salud por quién carga con más muertos o cómo es? ¿Como ella todavía no batió el récord y le sigue ganando la otra, ella se queda tranquilita en su lugar?, cuestionó duramente Ortega.

Finalmente, le recordó que “gobernar no es solamente inaugurar obras y cortar cintitas, tanto que le gusta andar detrás del presidente (Peña)”, sino justamente trabajar para que la gente pueda llegar a su casa y no morir yendo de paseo.