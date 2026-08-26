Huelga de médicos: ¿Qué dicen en Diputados, la “Cuna de los nepobabies”, sobre sus beneficios?

“Yo también quiero ganar como la hija de Alliana (Montserrat Alliana Encina). Yo también quiero ganar como la esposa de Silvio ”Beto" Ovelar (Magnolia Mendoza)“, sostuvo esta mañana en entrevista con ABC la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rosanna González, remarcando que es fácil decirle al personal de blanco que no hay dinero, cuando hay políticos y sus familiares con millonarios salarios.

“No hay plata” es la respuesta recurrente que reciben los médicos que se encuentran desde el lunes en huelga a nivel nacional reclamando un reajuste salarial, teniendo en cuenta que sus ingresos no se actualizan desde hace 12 años, mientras que en el Congreso hace apenas dos años se autoaumentaron sus salarios en casi G. 6 millones, con lo que entre dieta y gastos de representación los legisladores cobran al mes unos G. 37.900.000.

Para colmo, la Cámara de Diputados, presidida desde junio de 2023 por el cartista Raúl Latorre (ANR, HC), junto con la Cámara de Senadores, se constituyeron en la “Cuna de nepobabies”, donde legisladores ubicaron a sus familiares con millonarios salarios y sin siquiera poseer títulos.

Uno de los casos más ejemplificadores es el de la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, Montserrat Alliana Encina, que en octubre de 2023 fue nombrada sin concurso y, en ese entonces sin tener título universitario, con un salario de G. 18.274.300, casi cuatro veces más de lo que cobra un médico por cada rubro.

La misma renunció al cargo recién en abril de este año, luego de que su padre confirmara sus aspiraciones presidenciales para el 2028.

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En la entrevista con ABC, González incluso planteó renunciar a su reclamo de aumento salarial para sus colegas con una única condición.

“Todos los funcionarios públicos estén a nuestra altura, a nuestro rango, incluidos los diputados y senadores que se van a sesionar una vez y a veces ni se van, todos vamos a ganar G. 5 millones y lo único que se reciba como bonificación sean los G. 300.000 por gastos de salud. Ni combustibles, ni gastos de representación, ni nada... y coima menos, porque nosotros no recibimos coima”, planteó González.

La otra propuesta de los médicos para que la plata alcance es “que no se robe” tanto.

“Tenemos un salario exagerado”, reconoce Yamil Esgaib pero defiende a parentela

Estos planteamientos fueron trasladados a diputados cartistas, que son los que tienen la mayoría para impulsar cambios, y el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC), que también tuvo a su nepobaby, Magida Esgaib, además de defender a sus familiares en la función pública, reconoció que no tienen la voluntad de recortar sus salarios “exagerados”.

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“Lógicamente, todos esos son problemas que venimos acarreando hace tiempo”, dijo con relación a los casos de nepobabies. Comenzó admitiendo Esgaib, que no obstante, defendió la potestad de que sus familiares estén colgados del Estado.

Su hija Magida Esgaib Zgaib, fue otra de las bachilleres ubicadas nada más y nada menos que en la embajada paraguaya en el Reino Unido, cobrando un salario de G. 21 millones, al cual, también después de la exposición, terminó renunciando.

“Nuestros hijos y nuestros parientes no son de tercera clase, tienen derecho a trabajar, pero está mal que tengan privilegios y que tengan ingresos que no corresponden, que no sean por concurso. Eso sí”, sostuvo el diputado cartista.

También terminó reconociendo altura moral para negarle aumento a los médicos por sus beneficios.

“No podemos hablar mucho porque tenemos un salario exagerado”, dijo. Pero al insistirsele en el porqué no se lo recortan, acotó: “Y porque hay que tener votos. Yo hoy mismo te propongo reducir a la mitad nuestro salario... Vamos a ver si hay votos”.

Latorre “el padrino de los nepobabies”

El mismo planteamiento se le trasladó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien más fiel a su estilo apeló a intentos de evasivas.

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Puntualmente se le planteó si, además de “mediar” por los médicos, no podían realizar gestos políticos como recortar sus beneficios, ante lo cual respondió con un escueto: “Todas las posibilidades están sobre la mesa... Todas las posibilidades”.

Ante lo vacío de contenido y de carga moral de su respuesta, se le recordó que por ejemplo, hace menos de un mes la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que planteaba recortar apenas por este año, la escandalosa “bonificación por responsabilidad” de ministros del Ejecutivo y otros poderes.

Además de sus millonarios salarios y plus como gastos de representación, los ministros y otras autoridades del gobierno cobran una adicional de entre G. 5 millones y G. 21 millones al mes, por la “responsabilidad” de administrar fondos públicos.

Uno de los que cobraba G. 21 millones extra al mes era el presidente de la Cámara de Senadores, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, hasta que fue pillado y se cortó la autoasignación, pero sin devolver los millones ya cobrado.

Al ser insistido sobre estos hechos, Latorre se limitó a señalar “una gota en el mar”, como fue que tras el escándalo de los nepobabies, supuestamente se recortaron algunos cargos.

“Nosotros logramos en términos de Recursos Humanos un ahorro importante, que por nota al en ese entonces ministro Carlos Fernández Valdovinos, le enviamos y le solicitamos que los recursos que fueron utilizados por parte de la Cámara de Diputados sean utilizados para la salud y educación”, dijo Latorre.