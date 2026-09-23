Caso Hernán Rivas: HC deberá pedir perdón y ANR expulsar a una de las “mayores estafas”, dice Centurión

A diferencia de cartistas como el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) que ahora pretenden lavarse las manos por haber puesto al exsenador Hernán David Rivas como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el diputado colorado disidente, Daniel Centurión dijo que, una vez que haya condena firme, Honor Colorado deberá pedir perdón por su “estafa” y el Partido Colorado debe echarlo.

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Rivas es “una de las mayores estafas promocionadas individualmente primero por él y después, por supuesto, por aquellos promotores de su designación a un espacio extrapoder tan importante: ser juez de jueces. Imagínense dónde lo ubicaron”, dijo el diputado.

Esto exige a cada quien que tome su cuota de responsabilidad y que, cuanto menos, pidan disculpas, empezando por Honor Colorado, que fue el que en tres ocasiones postuló a Rivas para el JEM.

“Honor Colorado tiene que pedir disculpas públicamente por la designación de Hernán Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento” así como todos los que permitieron que, en el órgano extrapoder, fuera designado presidente, “sin las mínimas condiciones para ejercer tan alta responsabilidad” señaló Centurión.

Rivas debe ser expulsado del Partido afirman

El legislador valoró que algunos cartistas como el expresidente del Congreso y senador de HC, Silvio “Beto” Ovelar, hayan adelantado su intención de admitir su cuota de culpa y pedir perdón, pero remarcó que eso no basta, y que, si se da la condena contra Rivas por presunto título falso de abogado, este debe ser echado del partido.

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“Por supuesto (que debe ser echado). Es algo que también vengo reclamando. No constituirnos nosotros en un tribunal inquisitivo, pero tenemos que ser justos”, dijo.

El mismo no solo remarcó que una condena contra Rivas será un “daño terrible a la imagen del partido”, pero que incluso quedará en segundo plano frente al daño institucional a la República del Paraguay".

“El daño que le ha hecho este señor y si se confirma que su título es falso, es gravísimo y las consecuencias todavía no las visibilizamos nosotros”, insistió el diputado, apuntando a que lo peor aún está por venir.

Centurión señaló que más allá de la responsabilidad individual de Rivas, todos los responsables de ponerlo en el JEM deben al menos pedir disculpas por la soberbia y el abuso de poder demostrados al designarlo hasta en tres ocasiones en el cargo, pese a las sobradas sospechas de que no era abogado.

“Esta es la muestra clara de los excesos y del abuso de poder de la clase política. ¿Por qué? Porque de ninguna manera se pudo haber designado a una persona como Hernán Rivas para ser juez de jueces. No tiene la aptitud ni las mínimas condiciones para ejercer tan alta responsabilidad", enfatizó.