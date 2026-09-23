Título falso: Raúl Latorre y Yamil Esgaib marcan distancia de Hernán Rivas

Tanto el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR-HC), como el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC), evitaron profundizar sobre la eventual responsabilidad o las controversias que salpican al exlegislador, enfatizando que el Parlamento ya ha tomado medidas normativas para corregir las debilidades del sistema de acreditaciones.

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“Existe una profunda duda sobre la legitimidad de su abogacía”

Durante declaraciones a los medios, ambos parlamentarios coincidieron en que la discusión sobre el título universitario debe resolverse estrictamente bajo las garantías del debido proceso y en estrados judiciales.

“Se está dirimiendo si es o no abogado. ¿Quién tiene que dirimir eso? La Justicia tiene que dirimir si es o no abogado”, dijo Latorre, reconociendo que, más allá del veredicto final que emitan los tribunales, el impacto institucional del caso es grave.

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“Amén de lo que acontezca en la Justicia, si finalmente dice que es o que no es abogado, lo que nadie puede discutir es que existe una profunda duda con respecto a la legitimidad de su abogacía”, remarcó el presidente de la Cámara de Diputados.

Reformas legislativas para endurecer filtros

Ante las falencias puestas al descubierto por este caso en los mecanismos de postulación para órganos de representación como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) o el Consejo de la Magistratura, los legisladores destacaron la aprobación de reformas parlamentarias para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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“Entendimos que el sistema es muy vulnerable ante este tipo de situaciones y lo que hicimos fue aprobar una ley acompañada de una propuesta legislativa que busca endurecer las condiciones y afinar el tamiz para este tipo de postulaciones. Con esto, el Congreso va a tener mejores herramientas”, sostuvo Latorre.

Por su parte, al ser consultado sobre los señalamientos hacia la gestión o las designaciones realizadas en periodos anteriores, Yamil Esgaib indicó que se trataba de otra conformación parlamentaria y que resulta prudente dejar actuar a los órganos investigadores.

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“Es lamentable lo que ocurrió. No quiero opinar demasiado sobre eso; que haga la Justicia su trabajo y que los culpables paguen”, se excusó.