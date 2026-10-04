Asunción: Latorre arrancó como el “guapo” y al final sacó “chapa” de perdedor junto a HC y Peña

“Embaucado” por sus mismas bocas de urna que le daban una supuesta victoria aplastante al candidato colorado y cartista a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre habló a boca llena de que estas elecciones demostrarían quiénes son guapos, palabras que luego tuvo que tragarse de manera tan amarga como la derrota virtual finalmente a manos de la candidata de la alianza, Soledad Núñez.

Hoy “veremos quiénes son los guapos”, dijo un envalentonado Latorre antes del cierre de las votaciones y se ratificó cuando apenas iniciaba la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y se sentían ganadores con Camilo Pérez desde la Junta de Gobierno.

“Me preguntas quiénes son los guapitos. Yo creo que tenemos que empezar a mirar los resultados. Ahora se empezó a contar los votos, y una vez contados seguramente veremos quién guapeó y quién no”, remarcó Latorre tras los primeros datos.

De hecho, en su discurso “triunfalista”, queriendo elogiarlos, Camilo Pérez terminó nombrando uno a uno a los principales derrotados este domingo, que fueron los que lo pusieron como candidato del cartismo.

En su “agradecimiento”, que con los resultados a la vista se torna una nominación a los “mariscales de la derrota”, empezó por el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes quien según Pérez, “le dio la oportunidad de primero representar al movimiento Honor Colorado y después al Partido Colorado y estar acá parado hoy”.

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También mandó al frente a otro gran derrotado, el presidente de la República, Santiago Peña, a quién también Latorre con su supuesta victoria, dijo que en el marco de “guapos”, estas elecciones también eran un plebiscito para el mandatario.

“Quiero también agradecerle al presidente de la República, Santiago Peña que me ayudó tanto a llevar adelante los eventos deportivos más grandes de la historia del Paraguay, que permitieron que mi imagen sea visualizada y que esté parado hoy”, acotó Pérez.

De hecho, el Peña hasta violó la veda electoral intentando promover la candidatura de Camilo Pérez, y ahora se observa que ni eso les bastó.

Una vez conocida la virtual derrota, Latorre ya no volvió a dar la cara.

¿Se despide de sus pretensiones para la vicepresidencia?

Con esta virtual derrota de Latorre, que fue el padrino de Camilo Pérez y su jefe de campaña, también ve prácticamente enterradas sus chances de ser dupla de Pedro Alliana para el 2028.

El presidente de Diputados, junto al presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa (otro gran derrotado), y el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja (ANR, HC) eran los tres nombres que barajaba oficialmente Aliana para su dupla.

Precisamente ayer, Alliana informó que su anunció se seguirá haciendo esperar, ya que si bien estaba previsto que sea inmediatamente luego de estas municipales, a la vuelta de su viaje a Israel (que inicia mañana), finalmente dijo podría dilatarse hasta fin de mes e incluso mediados del siguiente.

De todos modos, el mensaje para el gobierno es duro ya que perdieron la intendencia en dos de las tres ciudades más importantes del país, Asunción y otra vez más -de manera catastrófica- en Ciudad del Este, pese a que lograron reconquistar Encarnación.