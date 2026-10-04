Villarrica: Magin Benítez logra rekutú y el gobernador Césarito Sosa sufre un duro golpe electoral

Por una diferencia de más de 6.000 votos, Magin Benítez (PLRA, Alianza Unidos por Villarrica) que había sido electo para su primer periodo en 2021-2026, logró el rukutú al imponerse al candidato del Partido Colorado, Rubén “Pilo” Fanego, pero el golpe más fuerte se lo lleva el presidente del Consejo de Gobernadores y jefe departamental, Cesarito Sosa (ANR, HC).

Benítez, que forma parte del equipo político del senador Ever Villalba (PLRA, Frente Radical) y fue respaldado por su madre, la diputada María Constancia Benítez (PLRA, FR), logró imponerse a Cesarito Sosa, que se jugaba sobre todo en la capital departamental sus presillas para pretender pelear un lugar en la chapa presidencial oficialista para el 2028 junto a Pedro Alliana.

Con el 97.42% de los votos escrutados, el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (TREP) registró 19.396 votos a favor de Benítez, mientras que Pilo Fanego obtuvo 13.043.

Durante la campaña se mencionó bastante el peso que pudiese tener el poderío económico del gobernador, no solo por su gran patrimonio personal sino también porque maneja en el departamento los millonarios fondos del Programa Hambre Cero, pero finalmente se registró una diferencia indiscutible.

Cesarito Sosa que además es presidente del Consejo de Gobernadores y candidato a dupla de Alliana planteado por los 15 gobernadores cartistas, prácticamente ve escurrirse sus chances y es otros gran perdedor en estas elecciones municipales, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, cuyo candidato Camilo Pérez perdió en Asunción.