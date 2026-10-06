Diputada destaca victoria sobre el “poderío económico”: “Se pagaba hasta G. 400.000 por cada cédula”

La diputada María Constancia Benítez se refirió a los resultados de las elecciones del pasado domingo, donde el candidato de la Alianza Unidos por Villarrica, Magín Benítez, logró la reelección en la intendencia de Villarrica frente a su oponente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rubén “Pilo” Fanego. La legisladora destacó la contundencia de la victoria y el acompañamiento masivo de los ciudadanos en las urnas.

Para la parlamentaria, el apoyo de la gente fue la clave para superar el despliegue de recursos de la campaña adversaria. Además, atribuyó este triunfo a la satisfacción de la comunidad con las obras desarrolladas durante la primera gestión del intendente electo.

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“Teníamos una diferencia enorme frente al poderío económico que ellos manejaban. Quiero agradecerle a mi gente, a mis vecinos y a Villarrica en especial, porque acá la que realmente ganó fue la ciudad”, expresó la diputada.

Intento de compra de votos

Durante el desarrollo de la jornada electoral, la diputada afirmó que se registraron diversas irregularidades y maniobras para intentar perjudicar la candidatura de la Alianza. Según señaló, existió un intento constante por influir en el resultado a través de la retención de documentos y el ofrecimiento de dinero a integrantes de las mesas de votación.

Pese a este escenario, la legisladora destacó que los propios dirigentes y electores denunciaron los hechos a tiempo, lo que permitió organizar estrategias para contrarrestar las anomalías. Esta respuesta de la ciudadanía fue determinante para proteger los votos en los distintos locales electoral.

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“Se buscó retener cédulas por sumas importantes e inclusive se intentó comprar a miembros de mesa, pero toda Villarrica estaba a favor de Magín. La misma gente nos avisaba lo que pretendían hacer y así pudimos actuar a tiempo”, afirmó.

“Se pagaba hasta 400.000 guaraníes por cada cédula”

Según la legisladora, existió un esquema sistemático de ofrecimientos económicos orientados a inducir el ausentismo de electores identificados con la oposición.

En este contexto, la congresista apuntó directamente hacia la gestión del gobernador de Guairá, César (Cesarito) Sosa, cuestionando el eventual uso de la estructura pública e influencias regionales para favorecer al oficialismo.

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Benítez sostuvo que cuenta con evidencias concretas sobre pagos de hasta 400.000 guaraníes por cada documento de identidad retenido, una práctica de coacción que expone las viejas tácticas prebendarias que aún empañan los procesos democráticos en el departamento.

“Me consta y tengo pruebas de que se pagaba hasta 400.000 guaraníes por cada cédula para que la gente no fuera a votar. Sin embargo, los ciudadanos se presentaron de todos modos y muchos simpatizantes colorados también votaron por nuestro candidato”, afirmó.

“Villarrica es la que más cuenta”, dijo diputada

Pese a las irregularidades denunciadas, la legisladora destacó que el candidato de la Alianza logró consolidar una ventaja contundente en las urnas al superar por más de 6.500 votos a su adversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Benítez remarcó la importancia estratégica de la victoria al señalar la diferencia de escala entre los municipios en disputa: mientras el oficialismo se impuso en distritos pequeños que no alcanzan los 3.000 electores, la capital departamental volcó masivamente su electorado a favor de la oposición.

Finalmente, la parlamentaria sostuvo que el peso político e institucional del gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, no fue suficiente para contener el rechazo ciudadano hacia el oficialismo. Para la diputada, el resultado no solo ratificó el liderazgo de la Alianza en la intendencia, sino que envió un claro mensaje a la ANR en contra del uso de recursos públicos para intentar manipular la participación cívica.