Caacupé: tribunal confirma resultados de elecciones y anuncia fecha de proclamación

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) oficializó los resultados de las elecciones municipales 2026 del pasado 4 de octubre. En Caacupé, confirmó a Víctor Marcelo Zárate Osorio (Alianza Juntos por Caacupé) como el nuevo intendente electo.

La ceremonia de proclamación está prevista para el 3 de noviembre en la ciudad de Caacupé.

Zárate Osorio obtuvo 15.246 votos, frente a los 13.327 alcanzados por el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Christian Bedoya.

El cómputo registró además 923 votos en blanco, 26 nulos y 2 no válidos, con una participación electoral del 68,89 %.

En la Junta Municipal, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) obtuvo 14.056 votos, mientras que la ANR alcanzó 13.733. Se contabilizaron también 829 votos en blanco, 26 nulos y 2 no válidos, totalizando 29.523 sufragios.

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Seis liberales y seis colorados tendrá la Junta Municipal en el próximo periodo

La Junta Municipal de Caacupé estará integrada por 12 concejales titulares, distribuidos equitativamente entre el PLRA y la ANR.

Por el PLRA fueron proclamados Humberto Fatecha Britos, Arturo Ramón Mendoza Mendoza, Oscar Germán López Santillán, Sonia Elizabeth Barreto de Dure, Emilio Ortega Escobar y Roberto Núñez.

Por la ANR fueron proclamados Marcelo Andrés Portillo Espínola, Giovanni Jesús María Larán Portillo, Mirna Stela Noguera Portillo, Rebeca Yolanda Irrazabal Castro, Jesús Amado Ramírez Leguizamón y Santiago Pedrozo Ledesma.

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Zárate habla de orden, limpieza y turismo

El intendente electo señaló que uno de los principales desafíos de la nueva administración será responder a la confianza depositada por la ciudadanía y trabajar en el ordenamiento de la ciudad.

Entre sus prioridades mencionó el fortalecimiento de la limpieza y el turismo como ejes para dinamizar la economía local.

Zárate indicó que la intención es que la actividad económica genere un retorno para la ciudad a través de las contribuciones de los ciudadanos, de manera que esos recursos puedan traducirse en obras y servicios.

También destacó la necesidad de promover una mayor participación de la ciudadanía en el crecimiento de Caacupé.

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