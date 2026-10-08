Política
08 de octubre de 2026 a la - 14:36

Caacupé: tribunal confirma resultados de elecciones y anuncia fecha de proclamación

El Tribunal Electoral de la Capital, estuvo presidido por la magistrada electoral Myriam Cristaldo; Godofredo Fleitas, vicepresidente, y Ariel Zaragoza, vocal, inició el cómputo, juzgamiento y proclamación en única instancia de las actas correspondientes al departamento de Cordillera, en presencia de los apoderados de las organizaciones políticas participantes, dando cumplimiento a lo establecido en el Cronograma Electoral de las Elecciones Municipales de 2026.
El Tribunal Electoral de la Capital, integrado por Myriam Cristaldo, Godofredo Fleitas y Ariel Zaragoza, realizó el cómputo de las actas de Cordillera.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó los resultados de las elecciones municipales 2026 en Caacupé. El acto de proclamación de las nuevas autoridades será el 3 de noviembre.

Por Faustina Agüero
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) oficializó los resultados de las elecciones municipales 2026 del pasado 4 de octubre. En Caacupé, confirmó a Víctor Marcelo Zárate Osorio (Alianza Juntos por Caacupé) como el nuevo intendente electo.

La ceremonia de proclamación está prevista para el 3 de noviembre en la ciudad de Caacupé.

Zárate Osorio obtuvo 15.246 votos, frente a los 13.327 alcanzados por el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Christian Bedoya.

El cómputo registró además 923 votos en blanco, 26 nulos y 2 no válidos, con una participación electoral del 68,89 %.

En la Junta Municipal, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) obtuvo 14.056 votos, mientras que la ANR alcanzó 13.733. Se contabilizaron también 829 votos en blanco, 26 nulos y 2 no válidos, totalizando 29.523 sufragios.

Seis liberales y seis colorados tendrá la Junta Municipal en el próximo periodo

La Junta Municipal de Caacupé estará integrada por 12 concejales titulares, distribuidos equitativamente entre el PLRA y la ANR.

Por el PLRA fueron proclamados Humberto Fatecha Britos, Arturo Ramón Mendoza Mendoza, Oscar Germán López Santillán, Sonia Elizabeth Barreto de Dure, Emilio Ortega Escobar y Roberto Núñez.

Por la ANR fueron proclamados Marcelo Andrés Portillo Espínola, Giovanni Jesús María Larán Portillo, Mirna Stela Noguera Portillo, Rebeca Yolanda Irrazabal Castro, Jesús Amado Ramírez Leguizamón y Santiago Pedrozo Ledesma.

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Zárate habla de orden, limpieza y turismo

El intendente electo señaló que uno de los principales desafíos de la nueva administración será responder a la confianza depositada por la ciudadanía y trabajar en el ordenamiento de la ciudad.

Entre sus prioridades mencionó el fortalecimiento de la limpieza y el turismo como ejes para dinamizar la economía local.

Víctor Zárate se impone y gana la Intendencia de Caacupé.
Víctor Zárate es el intendente electo de Caacupé.

Zárate indicó que la intención es que la actividad económica genere un retorno para la ciudad a través de las contribuciones de los ciudadanos, de manera que esos recursos puedan traducirse en obras y servicios.

También destacó la necesidad de promover una mayor participación de la ciudadanía en el crecimiento de Caacupé.

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