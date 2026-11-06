Juicio político a Santiago Peña: Bachi pide seguir el debido proceso para evitar sanciones internacionales

“Si nosotros no tenemos en cuenta plazos que se tuvieron hasta con expresidentes anteriores y llevábamos a tambor batiente una situación, tenemos esa posibilidad total de que después, de aquí a dos o tres años, el que paga es el pueblo paraguayo”, dijo Bachi sobre si corresponde aceptar o no el pedido de prórroga.

Lea más: EN VIVO, Juicio político a Peña: Senado retoma proceso en medio de renuncia trabada y pedido de prórroga

En esa línea, puso de ejemplo el Juicio Político a Fernando Lugo en el año 2012. “En su caso (el de Lugo), él está accionando y hasta me dicen que tienen posibilidades de ganar, como sucedió ya con otros ministros. Yo citaba ayer el caso de Raúl Cubas Grau, que por más de que la cámara ya había decidido, igual se aceptó su renuncia”, recordó el legislador.

Solicitó agilizar los trámites para evitar más problemas en el desarrollo administrativo del Estado. “Entonces, ¿de qué nos sirve prolongar la agonía hasta de un expresidente que ya renunció y, principalmente, generar zozobra en la población? ¿Por qué no nos embarcamos ya en ver qué podemos hacer por esos ahorristas?”, cuestionó.

Lea más: Abogado del presidente de Ueno Bank asegura que este no participaba del comité de créditos

No había necesidad de extender

En cuanto a la sesión de hoy, hasta el momento sigue firme la convocatoria para las 10:00. “Quiero consultar con los colegas líderes y vicelíderes de bancada a ver si hay alguna otra decisión. Siempre es válido el derecho a la defensa de cualquier ciudadano y que él quiera defenderse y estar presente”, dijo Bachi sobre el pedido de Peña a presentarse ante el Congreso.

Bachi despotricó contra el hecho de no haber culminado el proceso ayer con la aceptación de la renuncia y la designación de Pedro Alliana como nuevo presidente de la República. “Esto creo que también surgió por la necedad de un sector de la oposición y hasta de colegas de mi partido de no finiquitar una renuncia indeclinable y prolongar una situación que ya está decidida”, lamentó el titular del Parlamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Juicio político: Peña solicita al Congreso una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa

El senador instó a tomar una decisión en mayoría dentro del pleno de la Cámara Alta. “Yo en 30 minutos estoy llegando al Congreso, voy a conversar con los colegas a ver qué decisión se toma. Tenemos que tomar una decisión de mayoría en el Senado. Creo que hay una amplia mayoría que quiere finiquitar esto, hacerlo de la manera menos traumática y ponerse a trabajar, porque el país está en piloto automático”, indicó.

¿Y si se retira la renuncia?

Basilio Núñez comentó que varios legisladores le consultaron sobre lo que puede pasar si Santiago Peña retira su renuncia. “Ya estamos consultando sobre ese escenario. No se trató ayer (la renuncia), pero porque eso implicaría convocar de nuevo al Congreso pleno”, explicó.

Lea más: Cajubi informa que tiene G. 100.692 millones en Ueno Bank, más del doble de lo que mostraba su Memoria 2025

Indicó que no va a convocar a la sesión hasta que no haya un acuerdo pleno de senadores y diputados sobre el proceder. “Yo tengo que conversar con los colegas; lo que diga la mayoría. Pero aceptar la renuncia sería la salida más rápida a mi criterio”, opinó.

Consultado sobre si en caso de ser aceptada la renuncia, Santiago Peña continuaría con fueros, dijo que se trata de una cuestión de interpretación. “Para mí es indistinto, porque escuchamos a varios constitucionalistas. Uno de ellos creo que es Hugo (Estigarribia), que dice también que él no tiene fuero tanto si renuncia como si es sacado por juicio político”, analizó.

Lea más: Caso ueno bank: por qué el pago de depósitos podría presionar al dólar

En esa línea, adelantó que todos los sectores van a votar por retirarle los fueros. “En este caso, yo te digo como presidente del Congreso perteneciente al oficialismo: nosotros vamos a votar por el desafuero. Yo adelanto que nadie va a votar a favor de que mantenga sus fueros, como el caso de Mario Abdo, donde un sector bloqueó”, prometió.