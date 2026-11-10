Diputados: Oficialismo puede perder su mayoría tras acercamiento entre ANR “B” y Añeteté

Hasta antes del juicio político al expresidente de la República, Santiago Peña, el oficialismo contaba con mayoría propia, unos 44 votos (3 más que los requeridos para mayoría absoluta), de la bancada ANR “A” (35 excartistas conversos al peñismo) y de la bancada ANR “B” (9 peñistas originales).

Sin embargo, ayer se inició un primer acercamiento entre la bancada ANR “B” y la bancada colorada Añeteté, que tiene 5 miembros, pero que, juntos, sumados a la oposición (23 liberales y 8 del tercer espacio) podrían tumbar la mayoría propia que tenía hasta ahora el oficialismo.

Durante un encuentro realizado ayer, se mantuvo un primer acercamiento para sumar ambas bancadas y también a varios excartistas que quedaron muy mal parados tras defender férreamente a Peña durante su gestión.

En la fotografía aparecen los diputados Francisco Petersen (B), Luis “Tiki” González Vaesken (Añeteté), Carlos Arrechea (B), Juan Manuel Añazco (B), Daniel Centurión (Añeteté), , Alejandro Aguilera (excartista/peñista), Carlos Núñez Salinas (Fuerza Republicana), César Cerini (excartista/peñista), Rubén Roussillón (B), “Juanchi” Maciel (Añeteté) y Edgar Olmedo (B).

También estuvo el exvicepresidente Hugo “Toro” Velázquez, líder del movimiento Fuerza Republicana y hubo ausencias llamativas aunque no determinantes, entre ellas, la del líder de bancada y vicepresidente primero de la Cámara Baja, Hugo Meza (B), cuyo cumpleaños coincidió con el encuentro.

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También por motivos particulares se ausentaron el diputado Mauricio Espínola y Roberto González (ambos Añeteté). Este último viene padeciendo un cuadro de salud bacterial. Tampoco aparece en la foto el diputado Jatar “Oso” Fernández (B), que sí estuvo hoy con los cartistas.

De hecho, Centurión, Espínola, Juanchi Maciel y “Tiki” González Vaesken fueron hoy a saludar por su cumpleaños al líder de Añeteté, el expresidente Mario Abdo Benítez.

En paralelo, esta mañana se produjo otra fotografía bastante reveladora de los posibles reacomodos, con los que volverían al cartismo tras haber sido parte prácticamente de su funeral.

Llamativamente, en la reunión de hoy con el vicepresidente Antonio “Tony” Barrios (cartista) y el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, posaron unos 30 diputados de los 80 que conforman la Cámara Baja.

Estos fueron: Néstor Castellano, Virina Villanueva, Carlos Marcial Godoy, Rocío Abed, José Rodríguez, Santiago Benítez, Liz Acosta, Benjamín Cantero, Avelino Dávalos, Cristina Villalba, Jatar Fernández, Ida Cattebecke, Arturo Urbieta, Jorge Barresi, Héctor Bocha Figueredo, Raúl Latorre, Mino Adorno, Bettina Aguilera, Diego Candia, Johana Vega, Hermán Solinger, Christian Brunaga, Pedro Ortiz, Saúl González, Jazmín Narvaez, David Jara, Miguel Del Puerto, Edgar Nito Chávez y Rodrigo Gamarra.

Falta ver de qué lado queda el nuevo colorado incorporado en reemplazo de Sebastián Remesowski, Rubén Darío Benítez, quien hoy, en su juramento ratificó que forma parte del equipo político del senador oscilante Colyn Soroka (ANR).

Cambios podría afectar composición de órganos extrapoder

En el caso de concretarse la migración, el oficialismo podría también perder dos puestos en órganos extrapoder, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Consejo de la Magistratura (CM).

Se trata del diputado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alejandro Aguilera, que tras quedar fulminado por su defensa a Ueno Bank y Peña hasta la caída de dicha entidad financiera, renunció al viceliderazgo de la bancada mayoritaria oficialista y ahora se acerca la bancada B y a Añeteté.

El resucitado cartismo tendría de todos modos al otros representante de la Cámara, Diego Candia.

Los mismo con el caso de Édgar Olmedo, actual único representante de la Cámara Baja ante el Consejo de la Magistratura (CM), si es que concreta su pase a la disidencia.

Nueva mayoría a puertas de eventual nuevo juicio político

Estas nuevas cuentas, números y reacomodos son claves de cara al eventual planteamiento de un juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, cuya actuación -o mas bien inacción- en el caso Ueno y sobre la fortura del expresidente Santiago Peña cuestionan los opositores.

Con los 8 de la bancada ANR “B” y expeñistas/cartistas, más los 5 de Colorado Añeteté; más los 23 liberales y 8 del tercer espacio suman 44 votos, aun lejos de la mayoría de dos tercios (53) que se requieren para aprobar un eventual libelo acusatorio en el caso de que estén los 80 diputados presentes.