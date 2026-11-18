En comunicación con ABC Cardinal, el diputado de la bancada de Colorado Añetete Daniel Centurión adelantó que no acompañarán como bancada el eventual proceso juicio político al contralor general de la República, Camilo Benítez, argumentando que no existen indicios de complicidad entre la Contraloría y la Fiscalía. Sostuvo que está justificado su actuar en torno a lo que se considera un blanqueamiento al expresidente Santiago Peña,

“Nuestra posición hoy es la de comenzar a trabajar por levantar nuestro país, estabilizar ya el país, el gobierno. Hemos destituido al presidente de la República, hemos destituido con fundamentos al fiscal general del Estado. El contralor fue electo hace un mes. Por lo menos hoy no existen indicios de haber sido cómplice”, señaló.

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No obstante, desde la Fiscalía habían señalado que el proceso de investigación se había encontrado sin elementos debido a que la Contraloría General de la República proveyó un informe en donde se registraba correspondencia con el crecimiento patrimonial declarado por el exmandatario.

“Hay que dejarlo trabajar”

Para Centurión, la prioridad es comenzar a trabajar por levantar el país y darle estabilidad al gobierno nacional, por lo que considera que hay que dejar trabajar al contralor general de la República, Camilo Benítez.

Por otro lado, calificó de sesgados los argumentos que se señalan desde la oposición para promover el juicio político y señaló que Benítez ya había sido cuestionado en su momento; sin embargo, obtuvo los votos para su reelección.

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“Él tuvo su descargo en ese momento en la Cámara de Senadores. Sí, había tenido un ácido debate con respecto a ese punto. También hizo lo propio en la Cámara de Diputados. Repito, fue electo por votos de todas las bancadas, incluida la oposición. Entonces, si hace un mes lo eligieron hay que dejarlo trabajar. Lo que no tenemos que hacer es tomar esto como una muletilla política. Después, ¿qué viene? Entonces, hagamos ya juicio político a los 80 diputados también, ¿verdad? Y vamos todos a nuestras casas", expresó.

Reiteró que la prioridad ahora es trabajar por la población y buscar revertir la situación. En este sentido, adelantó que hoy recibirán en mesa directiva a los ahorristas damnificados.

“Y bueno, hay que dejarlo trabajar y nosotros tenemos que pensar hoy en nuestra población. Ahora vamos a recibir en mesa directiva a los ahorristas damnificados”, precisó.

Responsabilidad del Parlamento en la crisis

El diputado afirmó que estuvo en contra de los cambios en las reglas de inversión del Instituto de Previsión Social (IPS), impulsados desde el Poder Ejecutivo. Sostuvo que se modificó el criterio de seguridad en la colocación de los fondos para priorizar la rentabilidad, lo que permitió que más de US$ 500 millones de la previsional terminaran en el fallido banco. A su criterio, hubo complicidad en distintos ámbitos para concretar estas operaciones.

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“Nosotros estuvimos en contra, en su momento se cambiaron las reglas de juego, eso vino desde el Poder Ejecutivo, el cambio de reglas del Instituto de Previsión Social, donde se invirtió la seguridad en la ubicación de los fondos y se privilegió la rentabilidad”, sentenció.

Asimismo, señaló que la modificación de la ley de conflictos de intereses, que permitió la designación de Carvallo también fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. En ese sentido, consideró que existió una asociación criminal que se puso de acuerdo para instalar un esquema de utilización de fondos públicos, modificar las reglas de juego y obtener beneficios aprovechando posiciones de poder.

Por otra parte, calificó de criminal al expresidente Santiago Peña y aseguró que viene denunciando su gestión desde que asumió la Presidencia de la República. “Siempre dije que él llegó solamente para acumular riqueza y olvidarse de nuestro pueblo” manifestó.

Emiliano Rolón debe ser investigado, afirma diputado

En otro punto, el diputado habló de que el renunciante fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández debe de ser investigado, al igual que todos los que están implicados a lo que calificó esta “estafa del Estado”.

“Tiene que ser investigado. Existen sospechas, de hecho creo que hay denuncias penales que pesan sobre él. Y todos aquellos que tienen sospecha, algún tipo de indicio en complicidad con esta crisis que se ha generado y con lo que ha afectado a la población de nuestro país tienen que ser investigados. Que la justicia haga lo suyo”, aseveró.

Asimismo, pidió que los responsables no solamente paguen penalmente, sino también con sus bienes, argumentando que esos activos podrían resarcir a los afectados por esta situación: “Ahora vamos a tener una reunión con los ahorristas damnificados, y ver cómo recuperan esos fondos y sobre eso tenemos que trabajar ahora desde el Parlamento Nacional”, puntualizó.

¿Qué se espera de la nueva fiscal general del Estado?

Por su parte, habló sobre la fiscal general interina que eventualmente quedaría a cargo, Alba Cantero, designada por el propio Emiliano Rolón quién presentó su renuncia al cargo el día de ayer.

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“Se espera independencia. Esperamos que esté alejado del poder político, de los poderes fácticos y económicos. Lastimosamente, este señor que se fue, fue todo lo contrario. Nosotros generamos mucha expectativa en él (Emiliano Rolón) porque hablábamos de alguien con trayectoria en el en el ámbito de la magistratura judicial, un ”karai guasu“, ya se jubilaba con este cargo; sin embargo demostró ser absolutamente otra persona”, señaló el parlamentario.

Finalmente, aseguró que estarán acompañando de cerca el trabajo de las altas autoridades en el control de los poderes del Estado a fin de que situaciones como esta no vuelvan a tener lugar.