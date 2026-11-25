Hace casi un mes, sectores de la oposición presentaron un proyecto de resolución para conformar una CBI que indague la presunta megaestafa de Ueno Bank, el supuesto desvío de recursos estatales y la eventual complicidad de los entes de supervisión financiera.

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Entre sus objetivos principales, los proyectistas señalaron que apuntarán a la actuación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otros organismos de control encargados de fiscalizar el flujo de fondos.

Tanto Liliana Alcaraz como Óscar Orué, titulares de la Seprelad y de la DNIT respectivamente, continúan al frente de sus instituciones.

No obstante, los cartistas volvieron a dejar sin quórum la sesión ordinaria para evitar el tratamiento del orden del día.

¿Qué propone el oficialismo frente al proyecto de la oposición en el Senado?

Justamente los legisladores oficialistas impulsan un proyecto alternativo de resolución para crear una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio. Supuestamente, esta iniciativa busca indagar tanto los hechos punibles vinculados a Ueno Bank, como la deuda flotante con los proveedores del Ministerio de Salud Pública.

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Con ambas propuestas en puja, los bloques opositores y cartistas competirán por presidir el órgano investigador y por controlar la narrativa sobre los eventuales responsables que siguen ocupando cargos en el gobierno de Pedro Alliana.

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¿Qué pedidos de informes sobre Ueno Bank y el Grupo Vázquez quedaron frenados?

La falta de quórum provocada por la retirada de los senadores cartistas también dejó en suspenso una batería de pedidos de informes dirigidos a instituciones clave del Estado:

Fiscalía General del Estado: La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidencia) presentó un proyecto de resolución para requerir detalles sobre “el estado de las investigaciones vinculadas a Ueno Bank S.A.”.

Itaipú y Parque Tecnológico Itaipú (PTI): La senadora opositora Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana) solicitó informes “sobre vínculos contractuales con firmas del Grupo Vázquez, colocaciones financieras, proyectos interinstitucionales, nómina de personal y situación presupuestaria”.

Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE): Varios legisladores impulsaron un pedido de informes tras las declaraciones ante la Fiscalía del exvicepresidente de Ueno Bank, Julio Rey, quien afirmó que la firma Comitia —proveedora de las máquinas de votación— realizaba pagos irregulares al Grupo Vázquez para adjudicarse la licitación.

Todos estos proyectos fueron postergados.